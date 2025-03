3. Liga Heimsieg gegen Ingolstadt: Hansa Rostock bleibt im Aufstiegsrennen Stand: 08.03.2025 16:04 Uhr

Der FC Hansa Rostock darf weiter von der Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga träumen. Am Sonnabend gelang zu Hause im Verfolgerduell mit dem FC Ingolstadt trotz zweier Gelb-Roten Karten in der Schlussphase ein 2:0 (2:0). Der FCH verkürzte den Rückstand auf Relegationsrang drei auf sieben Punkte.

Von Christian Görtzen

Hinzu kommt: Die Norddeutschen haben noch ein Nachholspiel zu bestreiten und könnten so in der Tabelle den Abstand weiter verkürzen. Die Partie bei der SpVgg Unterhaching war am vergangenen Wochenende ausgefallen. Neu angesetzt ist die Begegnung noch nicht.

Für die Mannschaft von Hansa-Trainer Daniel Brinkmann geht es am Mittwoch mit dem dritten Heimspiel nacheinander weiter: Dann ist um 19 Uhr (im Livecenter bei NDR.de) der FC Erzgebirge Aue zu Gast im Ostseestadion.

Lebeau bringt Hansa in Führung,...

Über die ersten 25 Minuten des Heimspiels gegen Ingolstadt lässt sich sagen: Der neue Rasen im Ostseestadion war ansehnlicher als das Treiben darauf. Es war bei frühlingshaftem Wetter eine ganz zähe Angelegenheit. Dann aber hatte Adrien Lebeau plötzlich eine Idee.

Von der linken Außenbahn aus kommend, zog der französische Mittelfeldspieler nach innen, spielte Doppelpass mit Ryan Naderi, umkurvte dann noch sehr einfach seinen Gegenspieler Benjamin Kanuric und traf per Rechtsschuss mit Innenrist-Effet ins rechte untere Eck zur 1:0-Führung der Mecklenburger (29.). Zuvor war der FCI der Führung näher gewesen.

...und Haugen legt zum 2:0 nach

Nach Lebeaus Treffer hatten die Rostocker dann aber deutliche Vorteile. Und diese nutzten sie, um noch vor dem Pausenpfiff den eigenen Vorsprung auszubauen. Nach schöner, beherzter Vorarbeit des 21 Jahre alten gebürtigen Güstrowers Benno Dietze musste Top-Torschütze Sigurd Haugen nur noch seinen Fuß hinhalten, um auf 2:0 zu erhöhen (42.). Es war das achte Saisontor des Norwegers.

Hansa beendet die Partie nur zu neunt

Eigentlich hätte nach dem Wiederbeginn von den Gästen, bei denen der Ex-Rostocker Ryan Malone in der Innenverteidigung spielte, offensiv jetzt viel mehr kommen müssen. Zu sehen war davon aber nichts. Hansa gestattete dem FCI, der als offensivstärkstes Team in den 27. Spieltag gegangen war, lange Zeit keine Torchance.

Die Norddeutschen machten sich in der Schlussphase selbst das Leben unnötig schwer. Zunächst sah King Manu wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte (82.). Sieben Minuten später kam Ingolstadt durch Tim Heike zu ihrer ersten Gelegenheit im zweiten Durchgang. Die war allerdings sehr gut: Per Aufsetzer setzte er den Ball an die Latte.

Rostock beendete die Partie sogar nur zu neunt: Auch Ahmet Gürleyen sah wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte (90.). Der Schlusspfiff machte den achten Heimsieg der Saison zur Gewissheit.

