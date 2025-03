NDR-Sport Heimsieg gegen Hoffenheim: St. Pauli gelingt Befreiungsschlag Stand: 14.03.2025 23:09 Uhr

Nach sechs sieglosen Spielen in Folge hat Fußball-Bundesligist FC St. Pauli wieder einen "Dreier" eingefahren. Am Freitagabend feierten die abstiegsbedrohten Kiezkicker einen verdienten 1:0 (0:0)-Erfolg gegen die TSG Hoffenheim.

Von Matthias Heidrich

Noah Weißhaupt (51.) markierte das Tor der Tages am Millerntor und sorgte so für den ersten Sieg der St. Paulianer seit dem Heimspiel Ende Januar gegen Union Berlin. Mit nun 25 Punkten verschaffte sich die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin etwas Luft im Abstiegskampf.

"Die Mannschaft hat die ganze Zeit an sich geglaubt und ist belohnt worden."

— St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin

"Da fällt einem ein Stein vom Herzen. Das war ein extrem wichtiger Sieg", sagte Matchwinner Weißhaupt dem NDR. Das sah auch Blessin so. "Die Mannschaft hat die ganze Zeit an sich geglaubt und ist belohnt worden. Chapeau", so der St.-Pauli-Coach. "Ich bin glücklich, aber mehr auch nicht. Mal schauen, was wir gegen die Bayern machen können."

Nach der Länderspielpause steht für den Tabellen-15. am 29. März (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) das schwere Auswärtsspiel beim deutschen Rekordmeister an.

Hektische erste Hälfte

Intensiv, hektisch, fast wild ging es zur Sache am Millerntor, aber wenig spielerische Klasse war dabei zu sehen. St. Pauli stand wie fast immer defensiv sehr gut, ließ harmlose Hoffenheimer nicht ins Offensivspiel kommen. Vor dem TSG-Tor herrschte allerdings über weite Strecken braun-weiße Tristesse. Die beste Gelegenheit verpasste Siebe Van der Heyden per Kopf nach einem Eckball. Arg bedrängt konnte St. Paulis Abwehrspieler den Ball nicht mehr richtig drücken, so strich sein Kopfball knapp am langen Pfosten vorbei (28.).

Treu top, Weißhaupt trifft

Nach der Pause folgte dann der Brustlöser für die Gastgeber. Philipp Treu antizipierte den viel zu risikoreichen Pass von Hoffenheim-Keeper Oliver Baumann, ging dazwischen und packte die ganz feine Fußballschule aus: Lupfer über den Torwart und eiskalte Direktablage auf den mitgelaufenen Weißhaupt, der nur noch ins leere Tor einzuschieben brauchte - 1:0 St. Pauli (51.). "Weltklasse, was er da macht. Das Tor geht auf seine Kappe", sagte Weißhaupt hinterher.

Jackson Irvines Kopfball nach einer der zahlreichen sehr gefährlichen Ecken von Manolis Saliakas konnte Baumann aber in letzter Sekunde auf der Linie entschärfen (58.).

St. Pauli machte nicht den Fehler, sich hinten reinzustellen und die Führung nur über die Zeit bringen zu wollen. Die Blessin-Elf spielte weiter nach vorne, hielt auch dem Druck Hoffenheims in den letzten Minuten stand und verdiente sich so den siebten Saisonsieg.

Spielstatistik FC St. Pauli - 1899 Hoffenheim

26.Spieltag, 14.03.2025 20:30 Uhr

FC St. Pauli 1 1899 Hoffenheim 0

Tore:

1:0 Weißhaupt (51.)

FC St. Pauli: Vasilj - Nemeth, Wahl, Van Der Heyden (73. Ritzka) - Saliakas, Irvine, Smith, Treu - Sinani (86. Boukhalfa) - Weißhaupt (73. Afolayan), Saad (73. J. Eggestein)

1899 Hoffenheim: Baumann - Kaderabek (71. Gendrey), Akpoguma, Östigard, Jurásek (85. Yardimci) - Stach - F.O. Becker (71. Touré), Bischof, Tohumcu (57. Bülter) - G. Orban (57. Tabakovic), Kramaric

Zuschauer: 29546 (ausverkauft)

