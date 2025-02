NDR-Sport Hansa Rostock verpasst Sieg gegen Viktoria Köln Stand: 09.02.2025 15:23 Uhr

Der FC Hansa Rostock hat es am Sonntag verpasst, weiter an die Spitze in der 3. Liga heranzurücken. Die Mecklenburger kamen im Verfolgerduell gegen Viktoria Köln trotz eines dominanten Beginns nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus.

Den Rostockern tat im Ostseestadion vor allem ihre mangelnde Chancenverwertung in den ersten 30 Minuten weh. Cedric Harenbrock hatte die "Kogge" bereits in der dritten Minute in Führung gebracht. Die Mannschaft von Trainer Daniel Brinkmann verpasste es in der Folge jedoch, weitere Treffer folgen zulassen. Die Kölner kamen nach einem schönen Konter durch Lex Tyger Lobinger zum zu diesem Zeitpunkt überraschenden Ausgleich (26.) und konnten das Spiel in der Folge deutlich offener gestalten.

Durch die letztlich gerechte Punkteteilung verpassten es beide Teams, weiter an die Spitzengruppe heranzurücken. Für den FCH geht es am kommenden Spieltag zum abstiegsbedrohten SV Waldhof Mannheim. Der Sportclub des NDR Fernsehens überträgt die Partie am Sonnabend um 14 Uhr live im TV und hier bei NDR.de).

Harenbrock zur frühen Hansa-Führung

Die Rostocker Fans im Ostseestadion hatten gerade einmal die zum Spielbeginn im Ostseesatdion obligatorische Hansa-Hymne zu Ende gesungen, da konnten sie schon wieder lautstark jubeln: Harenbrock zog einen Freistoß von der rechten Seite halbhoch mit links auf den kurzen Pfosten, wo Kölns Said El Mala - bedrängt von Hansa-Kapitän Franz Pfanne - den Ball ins eigene Tor abfälschte. Die frühe Führung (3.).

Und das Brinkmann-Team kam nur zwei Minuten später beinahe zum zweiten Treffer. Viktoria-Keeper Dudu lenkte einen Kopfball von FCH-Stürmer Sigurd Haugen aber gerade noch über die Latte. Es war ein ultra-dominanter Auftritt in den ersten 25 Minuten, die Mecklenburger ließen die Gäste mit ihrem griffigen Gegenpressing kaum einmal aus der eigenen Hälfte und hatten immer wieder hohe Ballgewinne, aus denen Chancen resultierten.

Viktoria-Ausgleich aus dem Nichts

Hansa aber ging verschwenderisch damit um. Harenbrock (6.), Jan Mejdr (11.), Haugen (17.) und insbesondere Nico Neidhart (20.) verpassten das 2:0 - und das rächte sich. In der 26. Minute konterte sich die Viktoria zum Ausgleich. Zunächst befreiten sich die Rheinländer mit einem simplen Doppelpass auf der linken Seite aus dem Rostocker Pressing. Im Sechzehner legte El Mala zurück auf den durchgesprinteten Lobinger, der den Ball am herausstürmenden FCH-Torhüter Benjamin Uphoff vorbei ins Tor grätschte.

Ein Treffer wie aus dem berühmten Nichts, der die Statik des Spiels bis zur Pause veränderte. Die Rheinländer agierten nun auf Augenhöhe, die Partie war in der letzten Viertelstunde des ersten Abschnitts aber vor allem eines: zerfahren.

Rostock lässt Dreifachchance liegen

Zu Beginn der zweiten Hälfte änderte sich an diesem Bild zunächst nichts - und so brauchte es erneut einen Harenbrock-Freistoß, um für Gefahr zu sorgen. Sein Versuch von der rechten Seite strich aber knapp am Kölner Kasten vorbei (52.). Und anders als im ersten Durchgang ließen sich die Gäste trotz des wieder deutlich aggressiveren Auftretens des Brinkmann-Teams nun nicht hinten reindrücken, sondern kamen durch El Mala selbst zu einem Abschluss. Uphoff packte sicher zu (54.).

Hansa bemühte sich um Kontrolle und hatte in der 61. Minute eine Dreifachchance zur erneuten Führung: Der kurz zuvor eingewechselte Adrien Lebeau spielte Nils Fröling am Elfmeterpunkt frei. Der Schuss des Schweden wurde aber ebenso geblockt wie die Versuche von Haugen und Lebeau.

Güler und Kinsombi verpassen jeweils den Lucky Punch

Die Partie wogte nun hin und her. Neun Minuten später standen plötzlich die Gäste kurz vor der Führung: In höchster Not blockten die Rostocker aber die Schüsse von Serhat Semih Güler und Enrique Lofolomo. Der ehemalige FCH-Stürmer Güler war eine Minute zuvor auf das Feld gekommen (69.).

Beide Teams spielten bis zum Schlusspfiff auf Sieg: Doch sowohl der auf Seiten Hansas eingewechselte Christian Kinsombi (87.) als auch erneut Güler (90.) verpassten es, ihre Mannschaft zum Sieg zu schießen.

Spielstatistik FC Hansa Rostock - FC Viktoria Köln

23.Spieltag, 09.02.2025 13:30 Uhr

FC Hansa Rostock 1 FC Viktoria Köln 1

Tore:

1:0 S. El Mala (3., Eigentor)

S. El Mala (3., Eigentor) 1:1 Lobinger (26.)

FC Hansa Rostock: Uphoff - Pfanne (79. Manu), Gürleyen, Rossipal - Mejdr, Dietze, M. Schuster (61. Lebeau), Neidhart - Harenbrock (79. Schumacher), Fröling (72. C. Kinsombi) - Haugen (72. Naderi)

FC Viktoria Köln: Dudu - Greger, Eisenhuth, May - Lopes Cabral, Lofolomo, F. Engelhardt (88. Pöpperl), Sticker - Velasco (46. Bogicevic), S. El Mala - Lobinger (69. Güler)

Zuschauer: 22950

