3. Liga Hansa Rostock stellt Trainer Hollerbach frei Stand: 24.10.2024 11:18 Uhr

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat Trainer Bernd Hollerbach freigestellt. Das gaben die Mecklenburger am Donnerstag bekannt. Hollerbach hatte den Posten erst im Juni angetreten. Am Sonnabend gegen Rot-Weiß Essen stehen Simon Pesch und Marcus Rabenhorst an der Seitenlinie.

"Nach eingehender Analyse der bisherigen Spiele fehlt der sportlichen Leitung, dem Vorstand und dem Aufsichtsrat die finale Überzeugung, dass sich die derzeitige tabellarische Situation unter Bernd Hollerbach kurzfristig verbessern wird", teilte der FC Hansa mit. Daher habe sich der Club entschieden, "dass wir in der Mannschaft einen neuen Impuls setzen müssen und haben entschieden, den Chef-Trainer freizustellen."

Hollerbach muss nach Pleiten gegen Aachen und Saarbrücken gehen

Der Zweitliga-Absteiger steht nach elf Spieltagen mit nur zwei Siegen auf dem 18. Tabellenplatz. Am vergangenen Wochenende hatte der FCH gegen Aufsteiger Aachen im Ostseestadion verloren, am Dienstag setzte es eine Niederlage beim 1. FC Saarbrücken.

Hollerbach hatte erst im Sommer bei den Rostockern übernommen. Er folgte auf Mersad Selimbegovic, der den Abstieg aus der 2. Liga nicht hatte verhindern können. Nur zwei Siege in der Liga gegen Unterhachingen und in Aue konnte er verbuchen. Hollerbach hatte noch vor Saisonbeginn den aus seiner Sicht zu kleinen Kader der Mecklenburger beklagt.

Nun ist das Kapitel Hollerbach bei Hansa bereits wieder geschlossen: "Ich bedauere es sehr, dass meine Arbeit hier endet. Ich habe mit viel Leidenschaft alles versucht, um die Kogge wieder in ein gutes Fahrwasser zu bekommen", sagte Hollerbach zum Abschied. "Ich bin überzeugt davon, dass in der Mannschaft viel Potenzial steckt und sie bald in die Erfolgsspur finden wird."

Pesch und Rabenhorst übernehmen vorerst

Bis auf Weiteres werden die Co-Trainer Simon Pesch und Marcus Rabenhorst das Training übernehmen, teilte der FC Hansa mit. Das Duo werde auch am Sonnabend (14 Uhr, im NDR Livecenter) beim Drittliga-Heimspiel gegen Rot-Weiß Essen an der Seitenlinie stehen.

"Simon und Marcus genießen unser vollstes Vertrauen, sie kennen die Mannschaft sehr gut aus der täglichen Arbeit und werden das Team am Sonnabend als verantwortliche Trainer betreuen", sagte Shapourzadeh.

Umbruch beim FC Hansa auf und neben dem Rasen

Die Rostocker wollten nach dem Abstieg im Sommer einen kompletten Umbruch vollziehen - auf und neben dem Rasen. Der Kader wurde komplett umgebaut - ebenso der Vorstand. Doch sportlich ist die Mannschaft noch nicht in der 3. Liga angekommen, auch im Landespokal kam das Team zuletzt in Neustrelitz nur mit großer Mühe weiter.

Abseits des Platzes machte der Verein Schlagzeilen, weil der Hauptsponsor sich aufgrund von wiederkehrenden Krawallen von einigen Hansa-Anhängern zurückziehen wollte.

