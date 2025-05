NDR-Sport Hansa Rostock: So klappt es noch mit Relegationsplatz drei Stand: 12.05.2025 15:54 Uhr

Nach der Niederlage gegen Energie Cottbus ist für Fußball-Drittligist Hansa Rostock das Erreichen des Aufstiegs-Relegationsplatzes in weite Ferne gerückt. Eine Minimalchance besteht aber noch - wenn die Konkurrenten Saarbrücken und Cottbus am letzten Spieltag patzen.

"Dass ich dir nicht alles Gute für das letzte Spiel wünschen kann, verstehst du sicher", sagte Hansa-Trainer Daniel Brinkmann am Sonnabend zu Cottbus-Coach Claus-Dieter Wollitz nach der 1:3-Pleite im Ostseestadion. "Wir sind am Boden. Es ist eine Niederlage, die unheimlich weh tut", fasste der Trainer die Stimmung in der Mannschaft zusammen.

Brinkmann: "Wollen unsere Hausaufgaben machen"

Gleichwohl blickte Brinkmann positiv nach vorn. "Wir haben auch am letzten Spieltag noch die Chance, einen Schritt zu machen. Wenn die Möglichkeit besteht, doch noch Dritter zu werden, dann wollen wir in Hannover unsere Hausaufgaben machen", sagte der Hansa-Trainer. Auch einen vierten Platz würde er als Erfolg werten: "Weil es die direkte Teilnahme am DFB-Pokal ermöglichen würde." Die Chance dazu hätten die Rostocker allerdings auch mit einem Sieg im Landespokalfinale am 24. Mai (14.30 Uhr) im Warener Müritzstadion gegen den Verbandsligisten SV Pastow.

Rostock hilft nur ein Sieg in Hannover

Die Ausgangslage für die fünftplatzierten Rostocker, bei jeweils zwei Zählern Rückstand in der Liga doch noch einen Platz gutzumachen oder gar auf Rang drei zu springen, ist klein. Während die punktgleichen Saarbrücker (gegen Dortmund II) und Cottbuser (gegen Ingolstadt) jeweils Heimspiele haben, tritt Hansa am kommenden Sonnabend (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) auswärts bei Hannover 96 II an, das bereits als Absteiger feststeht. Dort hilft dem Brinkmann-Team nur ein Sieg, im schlechtesten Fall muss der sogar hoch ausfallen.

Die Szenarien für Platz drei:

Verlieren beide Konkurrenten ihre Spiele, reicht Hansa ein einfacher Sieg.

Spielen Saarbrücken und Cottbus jeweils remis, muss Hansa mindestens mit fünf Toren Differenz gewinnen.

Spielt Saarbrücken remis und verliert Cottbus, muss Hansa mit mindestens drei Toren Differenz gewinnen.

Spiel Cottbus remis und verliert Saarbrücken, muss Hansa mindestens mit fünf Toren Differenz gewinnen.

KI sagt: Es reicht nicht für Hansa Rostock

Das klingt alles unwahrscheinlich? Laut den Datenexperten von Global Soccer Network ist es das auch, die KI hat die Abschlusstabelle der Dritten Liga berechnet und kommt zu dem Ergebnis, dass es für Hansa nur zu Platz fünf reichen wird.

