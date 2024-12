NDR-Sport Hansa Rostock monatelang ohne Mittelfeldspieler Dirkner Stand: 26.12.2024 16:00 Uhr

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock muss mehrere Monate ohne seinen Mittelfeldakteur Jonas Dirkner auskommen. Der 22-Jährige verletzte sich im Nordduell mit der U23 von Hannover 96 schwer.

Wie die Mecklenburger am Donnerstag mitteilten, ist Dirkner bereits an Heiligabend operiert worden. Der Sommerzugang vom Regionalligisten VSG Altglienicke war am Sonntag in der Partie gegen Hannover (1:0) nach 39 Minuten ausgewechselt worden.

Er hatte sich in einem Zweikampf eine Kiefer- und Knieverletzung zugezogen, wie sich später herausstellte. Es folgten der operative Eingriff und die bittere Diagnose: monatelanger Ausfall.

Rückkehrer mit 13 Startelf-Einsätzen

Für den gebürtigen Rostocker, der beim FC Hansa in der Jugend spielte, bevor er 2017 zu den Junioren von Hertha BSC wechselte, endete das für ihn bis dahin so erfreuliche Fußball-Jahr 2024 damit furchtbar. Er hatte sich nach seiner Rückkehr zu Hansa überraschend einen Stammplatz erkämpft. Dirkner absolvierte 16 Drittliga-Partien und stand dabei 13 Mal in der Anfangsformation.

Neuer Vertrag als Lohn für starke Auftritte

Als Lohn für seine guten Leistungen verlängerten die Rostocker am vergangenen Sonntag den Vertrag mit dem Shootingstar. "Die Entwicklung, die Jonas in den ersten sechs Monaten nach seiner Rückkehr zum FC Hansa genommen hat, ist beeindruckend. Er wurde als Herausforderer für deutlich erfahrenere Spieler geholt und hat sich durch überzeugende Leistungen und souveränes Auftreten einen Stammplatz erkämpft", sagte Amir Shapourzadeh, Direktor Profi-Fußball bei den Hanseaten.

Dieses Thema im Programm:

Nordmagazin | 27.12.2024 | 19:30 Uhr