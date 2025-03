NDR-Sport Hansa Rostock gegen FC Ingolstadt heute unter Erfolgsdruck Stand: 08.03.2025 10:05 Uhr

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock ist heute im Heimspiel gegen den FC Ingolstadt 04 gefordert. Die Mecklenburger benötigen einen Sieg, um ihre Aufstiegschancen zu wahren. Der NDR überträgt live im TV und bei NDR.de.

Sehr erfreulich liefen die vergangenen beiden Wochen aus Sicht des FC Hansa nicht. Zunächst waren da die schweren Ausschreitungen im Ostseestadion im Traditionsduell mit Dynamo Dresden. Zwar gelang im Drittliga-Duell mit den Sachsen ein 1:0-Heimsieg, doch die Partie könnte noch ein Nachspiel haben. Die Mecklenburger befürchten, dass sie das DFB-Sportgericht zu einem Geisterspiel verurteilen könnte.

Wie gut kommt Hansa nach dem Spielausfall wieder in Tritt?

Am Wochenende darauf fiel die Begegnung bei der SpVgg Unterhaching wegen eines nicht ausreichenden Sicherheitskonzeptes der Gastgeber aus. Zudem schwebt noch immer eine weitere Verhandlung des DFB-Sportgerichts über der "Kogge": Im U19-Spiel zwischen Hansa Rostock und Holstein Kiel soll ein Kieler Spieler nach Aussagen der Gäste rassistisch beleidigt worden sein. Die Nachwuchs-Fußballer von Holstein Kiel hatten am 1. Februar im Spiel gegen den FC Hansa Rostock geschlossen den Platz verlassen. Ein Ergebnis der Verhandlung wurde am Freitag zunächst nicht öffentlich bekannt.

Dabei wäre es mit Sicherheit nicht das Schlechteste für den FCH im sportlichen Wettbewerb der Dritten Liga, wenn einerseits nicht dauernd Gerichtsverhandlungen für den Club anstehen und er andererseits im Flow bleiben könnte.

Hansa-Coach Brinkmann sieht "Wettbewerbsnachteil"

"Die Situation ließ sich nicht ändern. Wir haben es so genommen, wie es gekommen ist", sagte Hansa-Trainer Daniel Brinkmann am Donnerstag zum Spielausfall in Unterhaching. "Ich denke, wir haben die Zeit gut genutzt, haben uns mit unserem Ballbesitzspiel beschäftigt und damit, ob wir auch mal ein anderes System spielen können."

Grundsätzlich, das verhehlte Brinkmann nicht, sei der Spielausfall aber "ein Wettbewerbsnachteil für uns, das ist Fakt". Schließlich bedeute er, so der 39-Jährige, in der Konsequenz eine englische Woche für ihn und sein Team, inklusive einer weiten Anreise nach Unterhaching.

Rostock mit neun Punkten Rückstand auf Rang drei

Aktuell ist durch den Spielausfall der Rückstand auf Relegationsrang drei auf nun schon neun Punkte angewachsen. Auf einen direkten Aufstiegsrang sind es zehn Zähler. Angesichts dessen ist das Heimspiel gegen den FC Ingolstadt am Sonnabend (14 Uhr, live im TV und im Livecenter bei NDR.de) enorm wichtig. Bereits ein Unentschieden gegen die in der Tabelle auf Rang fünf stehenden Bayern und Erfolge der Top-Teams Dresden, Energie Cottbus und 1. FC Saarbrücken könnten bei den Mecklenburgern nach dem 27. Spieltag die Hoffnung schwinden lassen, dass der Rückstand noch aufzuholen ist.

Hansa mit neuem Rasen im Ostseestadion

Darauf ging Brinkmann aber nicht ein. Er freute sich vielmehr über die neue Spielfläche im Ostseestadion. Der FCH hat den arg ramponierten Rasen durch einen neuen ersetzen lassen. "Ich freue mich, dass der Verein das gemacht hat. Es ist schön, dass wieder Grün auf dem Platz zu sehen ist. Die Basis ist da, um besser Fußball zu spielen", sagte Brinkmann. Nun müssen seine Spieler dies gegen Ingolstadt nur noch umsetzen. Fehlen wird dabei Mittelfeldspieler Nils Fröling, der nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt ist.

Mögliche Aufstellungen:

Hansa Rostock: Uphoff - Gebuhr, Pfanne, Rossipal - Mejdr, Manu, Schuster, Ruschke - Lebeau, Harenbrock - Haugen

FC Ingolstadt 04: Boevink - Costly, Cvjetinovic, Lorenz, Keidel - Fröde, Plath - Kopacz, Kanuric - Grönning, Zeitler

Dieses Thema im Programm:

Sportclub | 08.03.2025 | 14:00 Uhr