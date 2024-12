NDR-Sport Hansa Rostock darf träumen: "Wahnsinnige Qualität im Team" Stand: 08.12.2024 11:49 Uhr

Beim FC Hansa Rostock greift aktuell ein Rädchen ins nächste. Im Duell mit dem SV Sandhausen machten sich selbst vier Startelf-Änderungen nicht negativ bemerkbar. Der neu formierte Kader der Mecklenburger hat eine bemerkenswerte Tiefe, sodass an der Ostsee zumindest leise vom Aufstieg geträumt werden darf.

Jede weitere Minute im Freien bei diesem Schietwetter war eine Zumutung und erhöhte vermutlich auch die Gefahr, sich eine Erkältung zuzuziehen, signifikant. Aber die Fußballer des FC Hansa Rostock ließen es sich nach ihrem 1:0-Erfolg am Sonnabend im 3.-Liga-Duell mit dem SV Sandhausen trotz Dauerregens nicht nehmen, ausgiebig mit ihren Fans zu feiern. Erst weit nach dem Abpfiff schlenderten die Schützlinge von Coach Daniel Brinkmann völlig durchnässt in die Kabine.

"Man sieht, dass die Breite des Kaders ist gut."

— Hansa-Trainer Daniel Brinkmann

"Auswärtssieg, Auswärtssieg, Auswärtssieg", hallte es durchs Ostseestadion, während Torschütze Nils Fröling und Co. im Bauch der Arena verschwanden. "Auswärtssieg"-Rufe nach einem Heimsieg? Klingt seltsam. Aber die Hansa-Fans waren mit ihren Gedanken bereits beim Spiel am kommenden Sonntag bei Spitzenreiter Energie Cottbus. Das Duell mit den Lausitzern ist für die Rostocker die nächste Reifeprüfung - und eine Chance, noch näher an die Spitzenplätze heranzurücken.

Kapitän Pfanne lobt Zusammenhalt

"Das ist ein Spiel, auf das man sich aus purer Fußball-Romantik freut", sagte Trainer Brinkmann. Der 38-Jährige hat von 2012 bis 2014 selbst seine Fußballschuhe für Cottbus geschnürt, weiß also, was auf sein Team zukommt. "Eine gute Atmosphäre" erwartet Brinkmann im Stadion der Freundschaft. Dass es dort auch "hitzig werden kann", wird der Coach seinen Spielern natürlich auch mit auf den Weg geben.

Die Vorzeichen für eine erfolgreiche Dienstreise stehen trotz eines starken Kontrahenten und des frenetischen Energie-Anhangs aber gut. Denn Hansa gibt seine Visitenkarte beim Aufsteiger mit der Empfehlung von fünf Siegen aus den vergangenen sechs Partien ab. "Jeder Fan hat aktuell Spaß, ins Stadion zu gehen. Wir sind eine Mannschaft, das bringen wir auf den Platz und das ist der Schlüssel zum Erfolg", sagte Kapitän Franz Pfanne bei "Hansa-TV".

Der Defensiv-Allrounder, der gegen die Kurpfälzer in der Abwehr-Dreierkette spielte, freute sich zudem darüber, "eine wahnsinnige Qualität im Team" zu haben. Damit sprach der 29-Jährige auf die Breite des Kaders an, die zum Trumpf der Rostocker im Kampf um einen Spitzenplatz werden können.

Hansa bleibt trotz Rotation stabil

Gegen Sandhausen musste Brinkmann auf Dario Gebuhr (verletzt), Ahmet Gürleyen und Nico Neidhart (beide gesperrt) verzichten. Zudem rutschte Fröling für Ryan Naderi in die Anfangsformation. Machte in der Summe vier Wechsel im Vergleich zur Partie in der Vorwoche beim TSV 1860 München (2:1). Trotz der (zum großen Teil erzwungenen) personellen Rotation hinterließen die Hanseaten denselben gefestigten Eindruck wie in den Vorwochen. Ein Umstand, der Brinkmann besonders freute.

"Die Jungs habe das richtg gut gemacht. Man sieht, dass die Breite des Kaders ist gut. Das erhöht auch die Drucksituation für die kommenden Wochen. Das kann uns nur guttun", erklärte der Coach. Ein Sonderlob erhielt King Manu von ihm. "Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht", sagte Brinkmann über den 21 Jahre alten Startelf-Debütanten.

Nächste Reifeprüfung am Sonntag in Cottbus

Konsequent verteidigt, mutig nach vorne gespielt und gewonnen - es war ein nahezu perfekter Nachmittag für den FC Hansa. Ein Nachmittag, den nicht mal der "Wettergott" den Mecklenburgern vermiesen konnte. "So ein geiler dreckiger Heimsieg bei Regen, das macht schon Spaß", sagte Kapitän Pfanne.

Wenn es nach ihm geht, darf der Himmel auch am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) wieder seine Schleusen öffnen, wenn die Rostocker in Cottbus ihre nächste Reifeprüfung bestehen wollen.

