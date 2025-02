NDR-Sport Hansa Rostock bindet umworbenes Ausnahmetalent Fiete Bock Stand: 19.02.2025 10:17 Uhr

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat sein Ausnahmetalent Fiete Bock an sich binden können. Wie die Mecklenburger am Mittwoch mitteilten, unterzeichnete der 17 Jahre alte Offensivspieler seinen ersten Profivertrag. Zur Dauer des Kontrakts machte Hansa keine Angaben.

Der FCH habe Bock "langfristig" an den Verein gebunden, hieß es lediglich. Damit ist nun erst einmal die Gefahr gebannt, das wohl größte Talent der vergangenen Jahre ziehen lassen zu müssen. An Interessenten für den gebürtigen Rostocker, der seit seinem siebten Lebensjahr für den Traditionsclub spielt, mangelte es offenbar nicht. So berichtete die "Bild" am Vortag von "mehreren Bundesligisten", die Bock gerne verpflichten würden. Zweitligist 1. FC Köln habe den Youngster sogar bereits in der Winterpause holen wollen, hieß es weiter. Aber das Offensiv-Juwel sah seine Zukunft an der Ostseeküste.

Bock jüngster Profi-Debütant in Vereinshistorie

"Die vergangenen Monate waren eine sehr intensive Zeit, ich habe viele neue Eindrücke bekommen und bin von der Mannschaft super aufgenommen worden. Für seinen Jugendverein in Zukunft als Profi zu spielen, ist wie ein wahr gewordener Traum. Darauf habe ich in den vergangenen zehn Jahren hingearbeitet, irgendwann einmal im Ostseestadion aufzulaufen", so Bock: "Ich möchte mich jetzt kontinuierlich weiterentwickeln, jeden Tag etwas dazulernen und mich im Training für weitere Einsatzzeiten anbieten."

Der Außenangreifer feierte am 19. Januar in der Auswärtspartie beim VfB Stuttgart II (3:0) sein Drittliga-Debüt und ist damit der jüngste Spieler, der jemals in einem Pflichtspiel für Hansas Profiteam aufgelaufen ist.

Hansas Nachwuchsarbeit trägt Früchte

"Fiete ist ein sehr talentierter Spieler, der sich durch gute Leistungen in der Hansa-Nachwuchsakademie eine Chance in der Drittliga-Mannschaft verdient und diese bisher sehr gut genutzt hat. Er bringt mit seiner Schnelligkeit, seinem Spielwitz und seinem bescheidenen Charakter sehr gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche Karriere mit", sagte Amir Shapourzadeh, Direktor Profi-Fußball.

Neben Bock stehen in Tim Krohn, Felix Ruschke, Benno Dietze und den derzeit verletzten Jonas Dirkner vier weitere Akteure im Kader von Coach Daniel Brinkmann, die aus der eigenen Jugend stammen.

"Es ist schön zu sehen, dass unsere Nachwuchsarbeit diese Früchte trägt", erklärte Shapourzadeh, der mit der Vertragsverlängerung von Bock drei Tage vor dem Duell mit Dynamo Dresden eine tolle Nachricht für die Hansa-Fans hatte. Der Sportclub überträgt die Partie gegen den Tabellenzweiten am Sonnabend um 14 Uhr live im TV und im Livestream bei NDR.de.

