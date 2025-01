NDR-Sport Hansa Rostock bestreitet zwei Testspiele vor dem Rückrunden-Start Stand: 03.01.2025 15:02 Uhr

Fußball-Drittligist Hansa Rostock ist am Freitag in die Vorbereitung auf die Rückrunde gestartet. Zudem gaben die Mecklenburger bekannt, dass sie zwei Testspiele vor dem Ligaspiel-Start beim VfB Stuttgart II (18. Januar, 14 Uhr, im NDR Livecenter) vereinbart haben. Am Sonnabend, 11. Januar, tritt das Team von Trainer Daniel Brinkmann gegen den dänischen Zweitligisten Hillerød Fodbold an. Die Partie werde je nach Wetterlage im Rostocker Volksstadion oder auf dem Trainingsplatz ausgetragen (12 Uhr). Einen Tag später, am 12. Januar, testet der FC Hansa gegen den 1. FC Phönix Lübeck aus der Regionalliga Nord (14 Uhr). Auch hier entscheidet sich der Spielort nach der jeweiligen Wetterlage. | 03.01.2025 15:02