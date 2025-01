NDR-Sport Handball-WM: Michalczik von Hannover-Burgdorf rückt in den Kader Stand: 23.01.2025 16:24 Uhr

Marian Michalczik von der TSV Hannover-Burgdorf rückt als "Late Entry" in das Aufgebot des Deutschen Handballbundes (DHB) für die WM nach. Alfred Gislason berief den 27-Jährigen als 18. Spieler in seinen Kader. Den Platz hatte der Bundestrainer zunächst bewusst freigelassen, um auf personelle Engpässe reagieren zu können. Der Spielmacher der "Recken" wird das Spiel gegen Italien noch verpassen, soll aber danach im Teamquartier in Dänemark eintreffen und am Sonnabend gegen Tunesien einsatzbereit sein. | 23.01.2025 16:05