Torhüter tritt ab Handball-Weltmeister Johannes Bitter beendet seine Karriere Stand: 04.10.2024 14:40 Uhr

Torhüter Johannes Bitter von Handball-Bundesligist HSV Hamburg beendet seine Karriere mit sofortiger Wirkung. Das teilte der Club, dem Bitter als Vize-Präsident erhalten bleibt, am Freitag mit. Offiziell als Spieler verabschiedet wird der 42-Jährige kurz vor Weihnachten beim letzten Heimspiel des Jahres.

Das Pokalspiel gegen den THW Kiel (27:30) am Donnerstag war damit Bitters letzter Einsatz als Profi. "Heute ist der Tag gekommen, an dem ich offiziell meine aktive Handball-Karriere beende", sagte Bitter am Freitag in einer Mitteilung des Clubs. Es sei "schwer, sich darauf vorzubereiten, auch wenn ich Tage und Monate hatte". Der Entschluss, die Karriere nach 26 Profi-Spielzeiten zu beenden, sei bereits in der vergangenen Saison gereift, hieß es weiter.

Da die beiden etatmäßigen HSVH-Torhüter Robin Haug und Mohamed El-Tayar den Saisonstart verletzungsbedingt verpassten, hatte Bitter sich bereit erklärt, zu Beginn der Spielzeit noch zur Verfügung zu stehen und auszuhelfen.

"Es war eine mega geile Zeit, ich habe so viele schöne Sachen erleben dürfen und so viel gelernt für mein Leben."

— Johannes Bitter

Da El-Tayar und Haug nun fit sind, beendet Bitter seine Karriere mit sofortiger Wirkung: "Es jetzt so zu spüren, ist was ganz anderes. Gestern habe ich zum letzten Mal mit den Jungs auf der Platte gestanden, wir haben gegen den THW Kiel ein geiles Spiel gesehen und ich bin echt stolz auf die Jungs."

Bitter wird künftig auch nicht mehr als Backup bereitstehen, der Verein plant mit Finn Knaack als drittem Torwart. "Ich bin froh, dass ich dem HSVH in anderer Position erhalten bleibe. Es war eine mega geile Zeit, ich habe so viele schöne Sachen erleben dürfen und so viel gelernt für mein Leben."

Der Handball habe ihn "als Person geformt. Ich bin wahnsinnig dankbar, was ich erleben durfte", sagte Bitter, der seit kurzem Vize-Präsident des Handball-Bundesligisten ist und sich künftig Aufgaben abseits des Spielfelds widmen wird.

