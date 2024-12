NDR-Sport Handball: Flensburg siegt klar, "Recken" erkämpfen Sieg in Leipzig Stand: 27.12.2024 22:11 Uhr

Die SG Flensburg-Handewitt hat in der Handball-Bundesliga ihr letztes Spiel des Jahres klar gewonnen. Die Schleswig-Holsteiner besiegten Aufsteiger SG BBM Bietigheim klar mit 39:27 (19:13). Die TSV Hannover-Burgdorf erkämpfte sich ein knappes 32:30 (15:18) beim SC DHfK Leipzig.

Von Tobias Knaack

In Flensburg feierten die SG-Anhänger insbesondere Torhüter Kevin Møller, der 16 Paraden verbuchte, und Emil Jakobsen, der mit zehn Toren bester Werfer seines Teams war. Nach der Partie wurde zudem die Vertragsverlängerung von Linksaußen Jakobsen bekanntgegeben.

Für die Schleswig-Holsteiner war der Erfolg über Bietigheim, der elfte der Saison, ein versöhnlicher Jahresausklang nach einer schwierigen Hinrunde. Nach 17 Partien stehen sie, als Meisterschaftsfavorit gestartet, nur auf Rang fünf der Tabelle.

Fischer und Uscins sichern Hannovers Sieg

Die Partie in Leipzig hingegen blieb spannend bis kurz vor Schluss, dann entschieden die Treffer der Nationalspieler Justus Fischer und Renars Uscins die Partie zugunsten der "Recken", die ange Zeit zurückgelegen hatten. Für die Mannschaft von Trainer Christian Prokop war es der zwölfte Sieg der Saison.

Nach der nun beginnenden WM-Pause geht es für Hannover mit dem "Rückspiel" zu Hause gegen Leipzig am 9. Februar weiter (16.30 Uhr). Die SG tritt parallel in Erlangen an.

Phasenweise Traum-Handball der SG

Die Begegnung in der Flensburger Campus-Halle bot vom Start weg Hochgeschwindigkeits-Handball auf beiden Seiten. Fünf Tore fielen alleine in den ersten zwei Minuten - 3:2 für die SG.

Die Schleswig-Holsteiner waren das klar bessere Team und setzten sich Stück für Stück ab - und spielten phasenweise starke Kombinationen. Besonders schön: das 10:7 durch Jakobsen. Der dänische Linksaußen legte den Ball mit einem gefühlvollen Heber Bietigheims Keeper Fredrik Genz. Dem Traumtor voraus ging ein Traumpass von Jakobsens Landsmann Simon Pytlick mit einem langen Diagonalpass an den Kreis (17.).

Kevin Møller hinten, Lasse Møller vorne

Der Aufsteiger fand mit zunehmender Spieldauer immer weniger Mittel gegen die gute Deckung der Gastgeber. Und kamen sie doch durch, hatten die Flensburger in Møller einen bärenstarken Rückhalt - acht Paraden verbuchte er in den ersten 30 Minuten. Und vorne drehte Nachnamens-Vetter Lasse Møller in den letzten zehn Minuten des ersten Durchgangs mit drei Treffern auf. Mit 19:13 aus SG-Sicht ging es in die Pause.

SC Flensburg-Hadewitt - SG BBM Bietigheim 39:27 (19:13)

Tore Flensburg: Jakobsen (10/2 Siebenmeter), Möller (8), Golla (4), Kirkelökke (4), Pytlick (4), Jörgensen (3), Pedersen (2/1 Siebenmeter), Gottfridsson (1), Hansen (1), Horgen (1), Mensah Larsen (1)

Tore Bietigheim: Fischer (5), Claus (4), Kühn (4), Perez Arce (4/2 Siebenmeter), Vlahovic (3), de la Pena (2), Wiederstein (2), Barthe (1), Hejny (1), Pfeifer (1)

Zuschauer: 6.300

Die Partie bot in Phasen immer wieder beste Unterhaltung, so zum Beispiel in der 35. Minute, als binnen 18 Sekunden drei Tore fielen: Zunächst bediente SG-Torhüter Møller nach seiner neunten Parade den durchgestarteten Jakobsen mit einem wunderbaren Pass (22:15). Es folgte eine schnelle Mitte von Bietigheim (Nikola Vlahovic, 22:16), die wiederum von einer schnellen Mitte der Flensburger gekontert wurde, die Lasse Møller mit einem schönen Dreher abschloss (23:16).

Die Partie war spätestens entschieden, als Jim Gottfridsson in der 43. Minute mit dem 30. Flensburger Treffer auch die erste Zehn-Tore-Führung der Partie erzielte (30:20). Der Rest war ein ambitionierteres Auslaufen für die WM-Fahrer der SG mit Blick in Richtung des Turniers im Januar.

Hannover baut nach gutem Beginn ab

Hannover erwischte in Leipzig einen guten Start - Marius Steinhauser traf per Siebenmeter zum 4:1 (5.). Tempo und Konsequenz der ersten Minuten aber konnten die Niedersachsen nicht beibehalten. Staffan Peter glich für den SC zum 5:5 aus (11.).

SC DHfK Leipzig - TSV Hannover-Burgdorf 30:32 (18:15)

Tore Leipzig: Peter (6), Binder (5/2 Siebenmeter), Witzke (5), Bogojevic (4), Semper (4), Ernst (2), Preuss (2), Rogan (2)

Tore Hannover: Steinhauser (7/3 Siebenmeter), Edvardsson (5), Büchner (4), Fischer (4), Uscins (4), Hanne (3), Michalczik (3), Kulesh (1), Solstadt (1)

Zuschauer: 6.515

Und es wurde zunächst nicht wirklich besser aus Sicht des Prokop-Teams. Marian Michalczik erzielte aus dem Rückraum zwar noch einmal die 9:8-Führung aus Sicht der "Recken", der Rest der ersten Hälfte aber gehörte den Sachsen, die sich bis zur Pause eine Drei-Tore-Führung erarbeiteten. Lukas Binder traf sechs Sekunden vor der Sirene.

Fischer und Uscins sorgen für Sieg der "Recken"

Im zweiten Durchgang aber kämpften sich die Gäste zurück in die Partie. Drei Minuten vor dem Ende stand es 30:30. Dann trafen Fischer (57.) und Uscins (59.) und entschieden die Partie. Ein umjubelter Sieg zum Abschluss eines bärenstarken Jahres aus Sicht der "Recken".

