Handball Final Four der European League wieder in Hamburg Stand: 02.10.2024 16:51 Uhr

Das Final Four der Handball-European-League findet wieder in Hamburg statt. Schon in der vergangenen Saison war die Arena im Volkspark Spielort gewesen. Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt und der THW Kiel wollen nach Hamburg.

Wie die Europäische Handballföderation (EHF) am Mittwoch mitteilte, werden die EHF Finals mit den Halbfinal-Begegnungen und dem Endspiel am 24. und 25. Mai 2025 in Hamburg ausgetragen. Die European League ist der zweitwichtigste Wettbewerb im europäischen Handball nach der Champions League.

In der vergangenen Saison hatte es ein deutsches Finale gegeben. Am 26. Mai gewannen die Flensburger mit 36:31 gegen den Club aus der Hauptstadt.

Diesmal vier Bundesligisten am Start

Wenn am 8. Oktober die Gruppenphase dieser Saison startet, werden vier Teams aus der Bundesliga mit dabei sein. Darunter gleich zwei renommierte Clubs aus dem Norden: Neben Titelverteidiger Flensburg auch der THW Kiel. Als Dritter und Vierter der Vorsaison hatten beide die Champions League verpasst.

Außerdem gehen noch die MT Melsungen und der VfL Gummersbach an den Start. Bis zum Finalturnier in Hamburg ist es allerdings ein weiter Weg.

