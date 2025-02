NDR-Sport Handball-Bundesliga: HSV Hamburg holt Kofler aus Potsdam Stand: 06.02.2025 11:25 Uhr

Der österreichische Handballer Elias Kofler wechselt zur kommenden Saison zum HSV Hamburg. Das gab der Bundesligaklub am Donnerstag bekannt. Kofler kommt vom 1. VfL Potsdam, wo er seit 2023 aktiv ist und in der vergangenen Saison Zweitliga-Meister wurde. Für den HSVH ist es der erste feststehende Sommer-Neuzugang. "Wir freuen uns, mit Elias einen starken Spieler zu bekommen, der noch viel Entwicklungspotenzial hat", sagte Sportdirektor Johannes Bitter: "Er ist gerade in der Abwehr sehr variabel einsetzbar." In der Hansestadt erhält Kofler einen Dreijahresvertrag. Handball-Bundesliga | 06.02.2025 11:25