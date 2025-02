NDR-Sport Handball-Bundesliga: Flensburg und Hannover-Burgdorf siegen, HSV Hamburg spielt remis Stand: 09.02.2025 18:22 Uhr

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat beim Debüt des neuen Trainers Ales Pajovic einen 32:26 (16:16)-Auswärtssieg beim HC Erlangen gefeiert. Die TSV Hannover-Burgdorf bezwang den DHfK Leipzig 24:23 (12:9). Der HSV Hamburg trotzte den Rhein-Neckar Löwen ein 30:30 (18:16) ab.

Die Flensburger legten im ersten Spiel nach der WM eine kleine Achterbahnfart in Erlangen hin. Der Favorit führte zwar schnell komfortabel, ließ den Tabellenvorletzten aber wieder herankommen und setzte sich dann erst in der Schlussphase entscheidend ab. Bester Werfer der SG war der elffache Torschütze Emil Jakobsen.

HC Erlangen - SG Flensburg-Handewitt 26:32 (16:16)

Tore HC Erlangen: Kos 7, Wagner 7, Överjordet 5, Bissel 3/1, Olsson 3, N. Link 1

SG Flensburg-Handewitt: E. M. Jakobsen 11/2, Pytlick 6, J. Hansen 4, Golla 3, Kirkelökke 3, Pedersen 2, Gottfridsson 1, Jörgensen 1, Larsen 1

Der Slowene Pajovic, der bis zum Sommer auch die österreichische Nationalmannschaft trainiert und nach der Weltmeisterschaft als Nachfolger des freigestellten Nicolej Krickau präsentiert worden war, sah einen guten Start seiner Mannschaft. In der sechsten Minute stellte Emil Jakobsen auf 6:1 für die SG. Danach aber legten die Erlanger ihre Zurückhaltung ab. Knapp drei Minuten vor der Pause brachte Kreisläufer Tobias Wagner die Gastgeber mit seinem Treffer zum 16:15 erstmals in Führung.

Die mit sieben dänischen Weltmeistern angetretenen Flensburger schafften es kaum, ihr Tempospiel aufzuziehen. Mit einem 4:0-Lauf vom 23:23 (46.) zum 27:23 (52.) sorgte die SG dann aber für eine Vorentscheidung.

"Recken" gewinnen Krimi gegen Leipzig

Die TSV Hannover-Burgdorf musste sich zu Hause vor über 10.000 Zuschauern gegen Leipzig mächtig strecken, um den 13. Saisonsieg einzufahren. Marius Steinhauser war mit sieben Toren bester TSV-Werfer.

Sekunden vor Schluss erzielte Nationalspieler Renars Uscins mit einem Siebemeter das 24:23, allerdings hatten die Gäste noch Zeit für einen Angriff. Doch "Recken"-Torwart Joel Birlehm zeigte seine 15. und entscheidende Parade, sicherte den Niedersachsen so den Sieg.

TSV Hannover-Burgdorf - SC DHfK Leipzig 24:23 (12:9)

Tore TSV Hannover-Burgdorf: Steinhauser 7/3, Edvardsson 3, Fischer 3, Poulsen 3, Büchner 2, Michalczik 2, Uscins 2/1, Stutzke 1, Weber 1

SC DHfK Leipzig: Runarsson 8/4, Peter 4, Witzke 4, Binder 3, Seitz 2, Ernst 1, Rogan 1

Lassen mit neun Toren für HSV Hamburg

Beste Werfer des HSV Hamburg in der Partie gegen die Rhein-Neckar Löwen war Jacob Lassen mit neun Toren. Die Mannschaft von Trainer Thorsten Jansen arbeitete sich nach einem schwachen Beginn in die Partie, stellte ihre leichten Fehler ab. So ging die Zwei-Tore-Führung (18:16) der Gastgeber zur Pause durchaus in Ordnung.

Spielmacher Sauter verlängert

Bereits vor dem Anwurf hatte der HSVH-Anhang Grund zum Jubeln gehabt, als die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Spielmacher Moritz Sauter um drei Jahre verkündet wurde. Das neue Arbeitspapier des 22-Jährigen an der Elbe läuft nun bis zum 30. Juni 2029.

HSV Hamburg - Rhein-Neckar Löwen 30:30 (18:16)

Tore HSV Hamburg: Lassen 9, Mortensen 7/6, Sauter 4, F. B. Andersen 3, Magaard 2, Tissier 2, Weller 2, Walullin 1

Rhein-Neckar Löwen: Nothdurft 6, Forsell Schefvert 5, Jacobsen 4, Martinovic 4, Groetzki 3, Davidsson 2, Jaganjac 2, Lindenchrone Andersen 2, More 2/2

In der zweiten Hälfte war es ein offener, spannender Schlagabtausch zwischen den Hamburgern und den Löwen. In einer dramatischen Schlussphase führten die Hausherren 15 Sekunden vor Schluss 30:29, doch die Gäste kamen noch einmal zurück - Tim Nothdurft traf zum Remis.

Dieses Thema im Programm:

Sport aktuell | 09.02.2025 | 20:17 Uhr