NDR-Sport Hamburg Towers wollen Braunschweiger Siegesserie beenden Stand: 29.12.2024 13:39 Uhr

Die Hamburg Towers hoffen im Nordduell der Basketball-Bundesliga am Montagabend (18.30 Uhr) mit den Löwen Braunschweig auf eine Überraschung. "Wir werden extrem motiviert sein, unser bestes Gesicht zu zeigen", kündigte Coach Benka Barloschky an. Die Favoritenrolle liegt allerdings bei den Niedersachsen. Sie reisen mit fünf Siegen in Folge im Gepäck an die Elbe und stehen in der Tabelle neun Plätze vor den Towers. Ergebnisse und Tabelle BBL | 29.12.2024 13:38