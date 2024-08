NDR-Sport Hamburg Open: Petkovic zieht ins Hauptfeld ein, Rus im Achtelfinale Stand: 04.08.2024 17:11 Uhr

Anna Petkovic hat beim Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum den Einzug ins Hauptfeld geschafft. Die 19-Jährige erweitert damit das große deutsche Teilnehmerfeld. Vorjahressiegerin Arantxa Rus übersprang ihre Auftakhürde souverän.

Petkovic hatte eine Wildcard für die Qualifikation des WTA125-Turniers erhalten. Dort stand die Weltranglisten-1285. gegen Jil Teichmann vor einer scheinbar unlösbaren Aufgabe, war die 27-jährige Schweizerin doch vor rund zwei Jahren noch die Nummer 21 des Rankings. Nach einer langen sportlichen Durststrecke wird die gebürtige Spanierin aktuell aber nur noch auf Position 214 geführt.

Und in Hamburg wird Teichmann keine Plätze mehr im WTA-Klassement gutmachen können. Denn sie musste das Duell mit Petkovic nach dem ersten Satz, den die Bundesliga-Spielerin vom Club an der Alster mit 7:5 gewonnen hatte, verletzungsbedingt aufgeben.

Ebenfalls bereits beendet, bevor es richtig begonnen hat, ist das Turnier für Mara Guth. Die 21-Jährige aus Usingen verlor in der Qualifikation gegen die Belgierin Marie Benoit mit 6:3, 2:6, 6:7 (7:9).

Rus nun gegen Barthel oder Boskovic

Mitfavoritin und Titelverteidigerin Rus hat derweil problemlos ihre Auftaktaufgabe gelöst. Die Niederländerin setzte sich am späten Sonntagnachmittag gegen ihre Landsfrau Suzan Lamens mit 6:1, 6:4 durch. Rus hatte sich im Endspiel des Vorjahres gegen die Hamburgerin Noma Noha Akugue in zwei Sätzen durchgesetzt und ihren bis dato letzten Turniersieg auf der WTA-Tour gefeiert.

Die 33-Jährige ist in diesem Jahr am Rothenbaum an Nummer drei gesetzt. Im Achtelfinale trifft die Niederländerin auf die Siegerin des Duells zwischen Mona Barthel (Neumünster) und Lea Boskovic (Kroatien), die am Montag aufeinandertreffen.

