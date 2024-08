NDR-Sport Hamburg Open: Lys bezwingt Seidel - Noha Akugue ausgeschieden Stand: 07.08.2024 18:18 Uhr

Lokalmatadorin Eva Lys ist Tamara Korpatsch ins Viertelfinale des Tennisturniers am Hamburger Rothenbaum gefolgt. Die 22-Jährige setzte sich gegen Ella Seidel durch. Vorjahresfinalistin Noma Noha Akugue scheiterte hingegen dramatisch.

Die 20-Jährige unterlag am Mittwoch der Serbin Olga Danilovic knapp mit 6:3, 2:6, 6:7 (6:8). Der Hamburgerin blieb so lediglich der Stolz auf eine kämpferisch starke Leistung. In einem packenden Match hatte Noha Akugue nur wenig gefehlt zum Einzug in die Runde der letzten Acht - genau genommen zwei Punkte im Tiebreak.

Lys gewinnt Hamburger Duell mit Seidel

Anschließend sahen die Zuschauer ein packendes Duell zwischen den Hamburgerinnen Lys und Ella Seidel. Die an Position sieben gesetzte Lys erwischte den besseren Start und gewann den ersten Satz mit 6:2. Danach zeigte ihre drei Jahre jüngere Kontrahentin jedoch, warum ihr beinahe allerorts eine große Zukunft vorausgesagt wird. Mit viel Druck und Präzision in ihren Schlägen brachte sie Lys immer wieder in die Defensive.

Seidel gewann Abschnitt zwei mit 6:3. Im entscheidenden dritten Durchgang unterliefen der Teenagerin dann jedoch zu viele leichte Fehler. Lys holte sich den Satz mit 6:2 und trifft nun in der Runde der letzten Acht auf Anna Bondar. Die an Nummer vier gesetzte Ungarin hatte bereits am Dienstag durch einen 7:6 (7:5), 6:3-Erfolg gegen Kateryna Baindl (Ukraine) das Viertelfinale erreicht.

Sherif und Rus locker weiter

Während Bondar fürs Weiterkommen hart kämpfen musste, hatte die topgesetzte Mayar Sherif (Ägypten) beim 6:1, 6:3 gegen die ukrainische Qualifikantin Anastasiia Sobolieva ebenso wenig Probleme wie Vorjahressiegerin Aranxta Rus in ihrem Duell mit Lea Boskovic. Die Niederländerin gewann locker mit 6:1, 6:1.

Dieses Thema im Programm:

Hamburg Journal | 06.08.2024 | 19:30 Uhr