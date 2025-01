NDR-Sport "Gute Lösung" - HSV verleiht Offensiv-Talent Suhonen nach Regensburg Stand: 03.01.2025 11:45 Uhr

Der Hamburger SV hat Anssi Suhonen für die Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga an Schlusslicht Jahn Regensburg verliehen. Das schon oft verletzte Offensiv-Talent des HSV soll sich in der Oberpfalz auf hohem Niveau präsentieren.

"Wir sind überzeugt, mit der Leihe zum SSV Jahn Regensburg eine für alle Parteien gute Lösung gefunden zu haben", sagte Direktor Profifußball Claus Costa, der betonte, Suhonen habe in den vergangenen Jahren "immer wieder eindrucksvoll bewiesen", sich zurückkämpfen zu können. Sein ganzes Potenzial habe der 23-jährige Finne so aber "nur selten konstant abrufen" können.

Gerade einmal kam Suhonen in dieser Saison in der Zweiten Liga zum Einsatz - beim jüngsten 5:0 gegen Greuther Fürth. In seinem 16-minütigen Jokereinsatz legte der 1,70-Meter-Mann dann auch gleich den Treffer von Otto Stange zum Endstand auf. Während sich seine bisherigen Teamkollegen heute auf den Weg ins Trainingslager in die Türkei machen, ist Suhonen nun aber nicht mehr Teil des HSV-Teams.

Zwei Wadenbeinbrüche und ein Kreuzbandriss

Suhonen gilt bei den Hanseaten schon seit Langem als großes Versprechen für die Zukunft. 2016 kam der mittlerweile achtmalige finnische Nationalspieler von Käpylän Pallo nach Hamburg, spielte zuerst in der Jugend, 2019 dann erstmals bei den Herren in der Regionalliga Nord. Als er im Hamburger Derby gegen den FC St. Pauli (2:3) im August 2021 unter Tim Walter sein Profi-Debüt gab, war er 20 Jahre alt - und hatte bereits einen Kreuzbandriss hinter sich.

Die Debüt-Saison war durchaus verheißungsvoll - mit insgesamt 18 Einsätzen und je zwei Toren und Vorlagen. Doch immer wieder machten ihm Verletzungen zu schaffen. Besonders die beiden Wadenbeinbrüche bremsten den Mittelfeldspieler aus.

Suhonen: "Kann es kaum erwarten loszulegen"

Nach Regensburg wechselt der Finne nun mit der Erfahrung von 48 Zweitliga-Spielen und der großen Chance auf die so dringend benötigte Einsatzzeit. Der Jahn hat drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und fünf ans rettende Ufer - und präsentierte neben Suhonen mit Sargis Adamyan und Tim Handwerker noch zwei weitere Neuzugänge.

"Mein Ziel ist es, mich hier in Regensburg weiterzuentwickeln, viel Spielpraxis zu sammeln und eine erfolgreiche Rückrunde mit der Mannschaft zu spielen, damit wir gemeinsam den Klassenerhalt packen", sagte Suhonen bei der Vertragsunterschrift. "Ich kann es kaum erwarten, mit dem Mannschaft auf dem Platz loszulegen."

HSV-Vertrag bis Sommer 2026

Costa hofft, dass Suhonen an die guten Spiele für die U21 zuletzt anknüpfen kann. In 13 Partien traf er viermal. "Er hat die Spielpraxis für sich genutzt", erklärte der HSV-Direktor. "Diese positive Entwicklung möchte er nun mit möglichst viel Spielpraxis in der 2. Bundesliga vorantreiben." Die Leihe ist nur auf ein halbes Jahr begrenzt - und wenn alles gut läuft nimmt Suhonen, der in Hamburg noch einen Vertrag bis zum Sommer 2026 hat, danach den nächsten Anlauf, sich beim HSV in der Profimannschaft durchzusetzen.

