NDR-Sport Greifswalder FC stellt neuen Trainer Markus Zschiesche vor Stand: 15.10.2024 16:42 Uhr

Der Greifswalder FC hat Markus Zschiesche als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der erfahrene Regionalligacoach will das Team an die Spitze führen.

Der Greifswalder FC hat sein neues Trainerteam vorgestellt. Cheftrainer wird Markus Zschiesche, der auf Lars Fuchs folgt, der vergangene Woche beurlaubt wurde. Zschiesche, der bereits Erfahrung in der Regionalliga gesammelt hat, unter anderem bei SV Babelsberg und den Würzburger Kickers, soll den Verein zurück auf die Erfolgsspur führen. Der 42-Jährige erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2026. Am Dienstag leitete er erstmals das Training mit seiner neuen Mannschaft.

Greifswalder FC aktuell auf siebten Tabellenplatz

Der Greifswalder FC spielt in dieser Saison weit hinter den Erwartungen und belegt aktuell nur den siebten Tabellenplatz in der Regionalliga Nordost. Seit drei Ligaspielen wartet das Team auf einen Sieg und hat bereits 13 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer Lok Leipzig. Zschiesche möchte mit seiner Mannschaft wieder um die oberen Plätze kämpfen. Die erste Bewährungsprobe für den neuen Trainer steht am Sonntag an, wenn der GFC in der Liga auf Rot-Weiß Erfurt trifft.

Dieses Thema im Programm:

NDR Fernsehen | Nordmagazin | 15.10.2024 | 19:30 Uhr