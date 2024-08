NDR-Sport Golferin im Olympia-Flow: Henseleit genießt und hofft Stand: 19.08.2024 12:58 Uhr

Die Hamburger Profigolferin Esther Henseleit hat den Olympia-Silbermedaillen-Flow mit auf die Tour genommen - und darf auf weitere Saisonhöhepunkte hoffen. Ihr nächstes Ziel: der Solheim-Cup in den USA.

"Ich genieße Golf momentan so richtig", schrieb die 25-Jährige, die nach Olympia-Silber von Paris auch bei den Scottish Open zum zweiten Mal binnen acht Tagen den zweiten Platz belegte, am Ende eines langen Tages bei Facebook. Kraft für einen letzten Eintrag hatte Henseleit aber noch: "Auf zur Women's Open."

Keine Pause nach olympischem Silber

Tatsächlich gönnte sich Henseleit keine Pause und machte sich mit dem Preisgeldscheck in Höhe von rund 151.000 Euro im Gepäck umgehend auf den 170 Kilometer langen Weg quer durch Schottland von Irvine nach St. Andrews. Schließlich findet auf dem legendären Old Course ab Donnerstag das fünfte und letzte Major des Jahres statt. Bei den British Open will Henseleit noch einmal glänzen, um sich ihren Traum vom Solheim Cup zu erfüllen.

Für den prestigeträchtigen Kontinentalvergleich zwischen Europa und den USA, der in diesem Jahr vom 13. bis 15. September auf dem US-Kurs in Gainesville/Virginia ausgetragen wird, konnte sich Henseleit bisher noch nie qualifizieren - nur bei der Ausgabe für die Juniorinnen war sie 2017 dabei. "Es ist definitiv mein Ziel, automatisch ins Team zu kommen", sagte die Hamburgerin: "Ich kann mich nicht darauf verlassen, ausgewählt zu werden."

Prestigeträchtiger Kontinentalvergleich

Die Teilnahme am weiblichen Pendant zum Ryder Cup der Männer, den die Europäerinnen zum vierten Mal in Folge gewinnen wollen, wird über zwei Ranglisten geregelt: Die Leistungen auf der Ladies European Tour (LET) werden ebenso berücksichtigt wie die Punkte in der Weltrangliste - doch nach der Deadline bei den British Open geht nichts mehr. Verpasst Henseleit die sportliche Qualifikation, kann sie immer noch per Wildcard teilnehmen: Europa-Kapitänin Suzann Pettersen darf vier der zwölf Starterinnen persönlich auswählen.

Nach dem kommenden Wochenende möchte Henseleit dem Dutzend angehören. "Die vergangenen beiden Wochen haben mir eine Menge Selbstvertrauen gegeben", sagte Henseleit, für die in diesem Jahr bereits zwei siebte Plätze bei Majors zu Buche schlagen: "Es ist gut zu sehen, dass ich wirklich große Fortschritte gemacht habe. Ich freue mich auf die Open."

Henseleit wird zum Gesicht der Frauen-Tour

Freude herrscht auch bei der LET über ihr neues Aushängeschild, das sich bei der Open-Generalprobe nur der US-Amerikanerin Lauren Coughlin geschlagen geben musste. Henseleit, die bisher zwei Siege auf der Tour gefeiert hat, wird mittlerweile oft auf den LET-Kanälen gezeigt. So postete die Tour am Sonntag ein Video von einem starken Schlag der Hanseatin mit der Überschrift "Ein Hauch von Klasse". Diesen Hauch braucht Henseleit auch ab Donnerstag noch einmal.

