NDR-Sport Golf: Henseleit erstmals beim Solheim Cup dabei

Golferin Esther Henseleit aus Hamburg schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Die Silbermedaillengewinnerin von Paris ist Zweite im Ranking der European-Tour. Das reicht für die Teilnahme am prestigeträchtigen Kontinentalvergleich zwischen Europa und den USA.

"Ich bin so aufgeregt. Es war ein großartiger Sommer für mich, und ich kann es kaum erwarten, beim Solheim Cup im September in den europäischen Farben zu spielen", sagte die 25-Jährige, die für den Hamburger Golf-Club Falkenstein startet.

Henseleit hatte auf dem Par-72-Kurs in St. Andrews nach einer schwachen 77 zum Start und einer 71 am Freitag nur knapp den Cut geschafft. Eine ganz starke Runde mit 66 Schlägen bescherte ihr am Sonnabend dann den Sprung in die erweiterte Spitzengruppe. Aus einer weiteren Aufholjagd wurde jedoch nichts, nach einer schwachen 78 in der Schlussrunde fiel die Norddeutsche beim letzten Major des Jahres wieder aus den Top-Rängen und belegte am Ende den geteilten 37. Platz.

Solheim Cup beginnt am 13. September

Aber die Ergebnisse reichten für die erstmalige Teilnahme am prestigeträchtigen Solheim Cup, dem Pendant zum renommierten Ryder Cup der Männer. Die letzten drei Ausgaben gewann jeweils Team Europa. Neben der Rangliste spielten zur Qualifikation auch die Punkte in der Weltrangliste eine Rolle. Zudem darf Europa-Kapitänin Suzann Pettersen aus Norwegen zusätzlich zu den acht sportlich Qualifizierten noch vier Starterinnen persönlich auswählen.

Ausgetragen wird der Solheim Cup in diesem Jahr vom 13. bis 15. September auf dem US-Kurs in Gainesville/Virginia. Die qualifizierten Teilnehmerinnen für Team Europa sind neben Henseilt die Engländerin Charley Hull, die Französin Celine Boutier, die drei Schwedinnen Maja Stark, Linn Grant und Madelene Sagström sowie die Irin Leona Maguire und die Spanierin Carlota Ciganda.

