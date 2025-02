NDR-Sport Fünf Wolfsburgerinnen im DFB-Kader Stand: 11.02.2025 13:04 Uhr

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen geht mit fünf Spielerinnen des VfL Wolfsburg im Kader in die beiden anstehenden Nations-League-Spiele. Bundestrainer Christian Wück nominierte Kathrin Hendrich, Sarai Linder, Janina Minge, Jule Brand und Vivien Endemann. Die DFB-Auswahl trifft am 21. Februar in Breda auf die Niederlande und am 25. Februar in Nürnberg auf Österreich. | 11.02.2025 13:04