NDR-Sport Frauen-Bundesliga: VfL Wolfsburg lässt in Köln Punkte liegen Stand: 07.02.2025 21:31 Uhr

Die Bundesliga-Frauen des VfL Wolfsburg haben im Titelrennen gepatzt. Beim 1. FC Köln kamen die Niedersächsinnen am Freitagabend nicht über ein 0:0 hinaus.

Damit ließ der Tabellendritte mit Blick auf Spitzenreiter Eintracht Frankfurt und Verfolger FC Bayern München wichtige Punkte liegen. Am kommenden Spieltag (16. Februar, 16.45 Uhr, im NDR Livecenter) empfangen die Wolfsburgerinnen Frankfurt zum Topspiel in der großen VfL-Arena.

VfL-Trainer Stroot zu Gast im Sportclub

Die Mannschaft von VfL-Trainer Tommy Stroot, der am Sonntag zu Gast im NDR Sportclub ist, war in Köln die dominierende Mannschaft, doch zu mehr als den Alutreffern von Alexandra Popp (58.), Sveindís Jónsdóttir (60.) und Lynn Wilms (90.+4) reichte es nicht.

"Wir haben vor allem in der ersten Hälfte ein bisschen was liegen gelassen", sagte Stroot und monierte außerdem "zumindest einen" nicht gegebenen Handelfmeter in der zweiten Hälfte.

Köln zum Schluss in Unterzahl

Der FC beendete die Partie in Unterzahl, weil die Polin Adriana Achcińska sich am Knie verletzte, das Wechselkontingent aber bereits ausgeschöpft war. Köln erkämpfte sich dennoch beim Debüt von Trainerin Britta Carlson einen nicht eingeplanten Punkt. Die frühere Assistenztrainerin der Frauen-Nationalmannschaft hatte zum Jahresanfang beim Tabellenzehnten übernommen, das erste Spiel nach der Winterpause in Essen war der Witterung zum Opfer gefallen.

Dieses Thema im Programm:

Sport aktuell | 07.02.2025 | 21:17 Uhr