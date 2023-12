3. Liga Florian Schnorrenberg neuer Trainer des VfB Lübeck Stand: 28.12.2023 14:56 Uhr

Fußball-Drittligist VfB Lübeck hat kurz vor dem Jahreswechsel einen neuen Coach verpflichtet. Auf den entlassenen Aufstiegstrainer Lukas Pfeiffer folgt bei den abstiegsbedrohten Schleswig-Holsteinern Florian Schnorrenberg, der zuletzt zwar zwei Jahre lang pausierte, aber viel Drittliga-Erfahrung mit an die Lohmühle bringt.

Die Verpflichtung des aus Siegen stammenden Fußballlehrers teilte der Tabellen-18. der 3. Liga am Donnerstagnachmittag auf einer Pressekonferenz mit, auf der Schnorrenberg auch gleich offiziell vorgestellt wurde. Er erhielt einen Vertrag bis zum Saisonende, der sich im Falle des Ligaverbleibs verlängert. "Der VfB ist ein Aufsteiger, der sich unbedingt etablieren möchte. Lübeck ist eine tolle Stadt, in der andere Urlaub machen. Die Bedingungen sind gut, hier kann man was entwickeln. Ich würde hier nicht sitzen, wenn ich nicht an den Klassenerhalt glauben würde", sagte der 46-Jährige.

Zuletzt Scout für Union Berlin

Für ihn ist der VfB die dritte Trainer-Station im Profifußball - und zum dritten Mal zeichnet Schnorrenberg dabei für einen Drittligisten verantwortlich. Von 2018 bis 2019 hatte er die SG Sonnenhof Großaspach betreut, von 2020 bis 2021 coachte der UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber den Halleschen FC. Insgesamt stand er in 92 Drittliga-Partien als Trainer an der Seitenlinie.

Zuletzt war Schnorrenberg als Scout für den Bundesligisten Union Berlin tätig. Diese Aufgabe hatte er im vergangenen Sommer übernommen.

Schnorrenberg-Debüt gegen Waldhof Mannheim

Beim VfB tritt der 46-Jährige die Nachfolge von Pfeiffer an, von dem sich der Aufsteiger Mitte Oktober nach einer 0:4-Pleite gegen den FC Ingolstadt getrennt hatte. Anschließend betreute Co-Trainer Bastian Reinhardt das Team in den Partien bei Rot-Weiß Essen (0:1) und dem SV Sandhausen (2:1) interimsweise. Der frühere Profi des HSV kam als Dauerlösung aber nicht infrage, da er nicht über die erforderliche Fußballlehrer-Lizenz verfügt.

Reinhardt gehört aber weiter zum Trainerstab von Schnorrenberg, der seine erste Übungseinheit am 2. Januar leiten wird. In der weiteren Vorbereitung auf die Drittliga-Restrunde steht unter anderem ein Testspiel am 13. Januar auswärts beim Zweitligisten FC Hansa Rostock auf dem Programm.

Sein Pflichtspiel-Debüt wird Schnorrenberg dann am 20. Januar (14 Uhr) in der Heimpartie gegen den SV Waldhof Mannheim feiern. Der NDR Sportclub überträgt das Kellerduell live im TV und hier bei NDR.de.

Harms: "Der richtige Trainer mit allen Facetten"

Der 46-Jährige war nach der Entlassung von Pfeiffer einer von zunächst "sieben, acht Kandidaten" auf dessen Nachfolge, wie Sportvorstand Sebastian Harms verriert. In der "zweiten Runde" habe es dann noch drei Trainer gegeben, die in der Auswahl standen. Die Wahl fiel schließlich auf Schnorrenberg. "Florian ist der richtige Trainer mit allen Facetten. Ich hatte schnell das Gefühl, dass es menschlich passt", sagte Harms. "Am Ende hat mich seine Energie und Detailkenntnis überzeugt. Er hatte für mich die beste Mischung aus unter anderem Erfahrung, Führungskompetenz. Er hatte aus dem Gesamtpaket die besten Voraussetzungen."

