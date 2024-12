Im Januar Schachstar Carlsen gibt sein Debüt für St. Pauli Stand: 06.12.2024 12:13 Uhr

Schachstar Magnus Carlsen wird im Januar sein Debüt für Aufsteiger FC St. Pauli in der Bundesliga feiern. Gegner sind dann die SG Solingen und der Düsseldorfer SK. Es solle "eine limitierte Anzahl Tickets" geben, teilte der Club mit.

Die Partien der fünften und sechsten Runde der Schach-Bundesliga finden am 11. und 12. Januar 2025 statt. "Es ist eine große Ehre für mich, für den FC St. Pauli Schach zu spielen", sagte der Norweger. "Der Verein hat einen fantastischen Ruf und steht für Werte, die mir wichtig sind. Ich freue mich auf den Verein, die Fans, und einen spannenden Wettkampf."

Die Gegner der beiden Wettkampftage werden Solingen und Düsseldorf sein - und versprechen interessante Paarungen. So stehen bei Düsseldorf beispielsweise zwei WM-Teilnehmer der letzten Jahre im Kader: Der Russe Jan Nepomnjaschtschi, der 2023 dem Chinesen Ding Liren unterlag, und Dommaraju Gukesh (Indien), der derzeit in Singapur gegen Ding um den WM-Titel kämpft.

FC St. Pauli "stolz", dass Carlsen antritt

Die Bundesliga gilt als stärkste Schach-Liga der Welt. Fast die komplette Weltelite findet sich in den Kadern der 16 Teams wieder. Im Mai hatten die Hamburger vermeldet, dass Carlsen in dieser Saison für den Club am Brett sitzen werde - und damit einen Coup gelandet. Als Jugendlicher spielte er in der Saison 2004/05 zunächst für die Schachfreunde Neukölln, seine bislang letzte Partie bestritt er im Dezember 2008 für die OSG Baden-Baden.

"Wir sind stolz, dass Magnus Carlsen erstmalig für den FC St. Pauli antritt", sagte Thomas Schüttler, Vorsitzender der Schachabteilung des Vereins. "Es ist eine aufregende Gelegenheit, Schach einem breiten Publikum näherzubringen und zu zeigen, wie viel Spaß das königliche Spiel machen kann."

Im Rahmen der Wettkampftage im historischen "Brahms Kontor" werde sich Carlsen auch Zeit nehmen, um Fans, schachspielende Kinder und Jugendliche sowie Mitglieder der Schachabteilung St. Paulis zu treffen. Es solle "eine limitierte Anzahl Tickets" geben, teilte der Club mit. Weitere Spieltage mit Beteiligung von Carlsen sind geplant, unter anderem im März als großes Event im Millerntor-Stadion.

Schach-Weltmeister von 2013 bis 2023

Der Norweger ist Weltranglisten-Erster und war von 2013 bis 2023 Schach-Weltmeister, bis er im vergangenen Jahr auf eine Verteidigung des Titels verzichtete. Zudem ist der 34-Jährige globaler Titelträger im Schnell- und Blitzschach. Im Februar hatte er auf Gut Weissenhaus an dem vom Hamburger Unternehmer Jan-Henric Buettner initiierten "Freestyle-Schachturnier" teilgenommen und dieses gewonnen.

Dieses Thema im Programm:

Sport aktuell | 06.12.2024 | 11:17 Uhr