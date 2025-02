NDR-Sport FC St. Pauli in Mainz: Hält Blessin-Vertreter Németh seine Quote? Stand: 21.02.2025 11:15 Uhr

Beim Gastspiel von Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli beim 1. FSV Mainz 05 wird Co-Trainer Peter Németh am Sonnabend seinen Chef Alexander Blessin wegen dessen Sperre an der Seitenlinie vertreten. Es ist eine Rolle, die der Slowake schon aus der Zeit mit Ex-Coach Fabian Hürzeler kennt.

Unter dem bisweilen äußerst impulsiven Aufstiegstrainer Hürzeler war Németh - etwas überspitzt formuliert - quasi immer auf "Abruf". Sieben Gelbe Karten holte sich der jetzige Brighton-Coach in der vergangenen Saison als Trainer der Braun-Weißen ab. Eine mehr und er hätte ein weiteres Spiel aussetzen müssen.

St. Pauli mit Németh an der Seitenlinie: ein Spiel, ein Sieg

So kam Németh lediglich in den Genuss einer Partie als Chef, die aber war äußerst erfolgreich: Im Januar 2024 stand er für den seinerzeit nach vier Gelben Karten gesperrten Hürzeler an der Seitenlinie und führte St. Pauli bei Aufstiegs-Konkurrent Fortuna Düsseldorf zu einem überzeugenden 2:1-Sieg.

Am Sonnabend in Mainz (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) folgt nun der zweite Auftritt des 52-Jährigen als Vertretungs-Boss. Blessin, der nach Abpfiff der 0:1-Niederlage gegen Freiburg am vergangenen Wochenende seine vierte Gelbe Karte der Saison gesehen hatte, hat vollstes Vertrauen in den Slowaken. "Wenn es doch letztes Jahr schon geklappt hat, warum soll es nicht noch einmal klappen", sagte der 51-Jährige und ergänzte mit einem fast schon schelmischen Grinsen: "Dann hat er eine Quote von 100 Prozent und das ist doch cool."

"Wir sprechen über viele Sachen und haben in vielerlei Hinsicht die gleichen Ansichten. Wir diskutieren aber auch kontrovers und sind mal anderer Meinung." "

— Alexander Blessin über seinen Co-Trainer Peter Németh

Ganz so einfach wird das gegen die Rheinhessen allerdings nicht. Das wissen die Braun-Weißen nicht zuletzt von der bitteren 0:3-Pleite zu Hause in der Hinrunde. Es ist die bislang höchste Niederlage der Saison.

Ein Erfolg - das wäre gegen den Tabellensechsten auch ein Remis - wäre nach zuletzt zwei verlorenen Partien in Serie (vor dem 0:1 gegen Freiburg hatte es ein 0:2 in Leipzig gegeben) wichtig für die Hamburger. Die haben aktuell zwar sieben Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang (Heidenheim) sowie den ersten Abstiegsplatz (Bochum).

Blessin erwartet Mainz mit starkem Pressing

Um aber nicht Gefahr zu laufen, in eine negative Spirale zu kommen, wäre es wichtig, etwas Zählbares aus Mainz mitzunehmen. Nur zu Saisonbeginn hatte es mit den verlorenen Partien gegen Heidenheim (0:2), bei Union Berlin (0:1) sowie in Augsburg (1:3) drei Niederlagen am Stück gegeben in dieser Spielzeit.

Anders als gegen Freiburg erwartet Blessin gegen Mainz deutlich weniger Räume für sein Team. "Sie werden uns noch konsequenter pressen. Wir haben besprochen, wo wir glauben, dass wir Räume haben werden."

"Wir haben damals gar nicht schlecht gespielt, hatten gute Phasen. Wir haben aber zweieinhalb Geschenke verteilt."

— Alexander Blessin

Vor allem möchte er sehen, dass seine Mannschaft Lehren aus dem Hinspiel zieht: "Da waren wir gar nicht schlecht, da hatten wir gute Phasen. Wir haben aber zweieinhalb Geschenke verteilt" - und so lagen die Braun-Weißen flugs 0:2 hinten. "Wir müssen Geduld haben und dürfen nicht zu schnell zu viel wagen."

Blessin ist sich mit Blick auf die Begegnung am Sonnabend sicher, dass man die richtigen Schlüsse gezogen habe: "Wir haben einen Plan, der ist mit Peter auch besprochen." Nun liegt es also an der Mannschaft und Vertretungs-Boss Németh selbst, dass seine Quote auch nach der Partie beim FSV bei 100 Prozent steht. Blessin fände es "cool".

Mögliche Aufstellungen:

1. FSV Mainz 05: Zentner - da Costa, Jenz, Kohr - Caci, Sano, Amirir, Mwene - Nebel, Weiper - Burkardt

FC St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Nemeth - Treu, Irvine Boukhalfa, Ritzka - Afolayan, Eggestein, Weißhaupt

