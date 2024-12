NDR-Sport FC Hansa Rostock fördert mit Stiftung soziale Projekte Stand: 11.12.2024 17:33 Uhr

Der FC Hansa Rostock hat am Mittwoch seine neue Stiftung vorgestellt. Mit der "F.C. Hansa Rostock Stiftung" will der Fußballclub soziale Projekte in Mecklenburg-Vorpommern, wie den Rostocker Tierschutzverein und die Kinderkrebshilfe Rostock, unterstützen.

Nach zwei Jahren Planung hat der FC Hansa Rostock am Mittwochnachmittag seine neue Stiftung vorgestellt. Mit der spendenbasierten "F.C. Hansa Rostock Stiftung" sollen in Zukunft Projekte und Vereine in Mecklenburg-Vorpommern aus den Bereichen Bildung, Gesundheit und Tierschutz unterstützt werden.

Stiftung fördert sieben "Leuchtturmprojekte"

Zu Beginn sollen sieben "Leuchtturmprojekte" langfristig gefördert werden. Dazu gehören Wohltat e.V, der Rostocker Tierschutzverein, die Tafeln, das Kinderhospiz Oskar, die Kinderkrebshilfe Rostock, der RGC Hansa und der Kinder- und Jugendhilfeverbund Blinkfeuer. Jedes Projekt soll durch einen Paten unterstützt werden. Dafür stehen ehemalige Hansa-Profis, wie Volker Röhrich und Marcel Schied sowie Spieler aus der aktuellen Mannschaft, wie Damian Roßbach und Felix Ruschke, zur Verfügung. Neben den "Leuchtturmprojekten" will der Verein auch einzelne Projekte kurzfristig unterstützen.

Adventssingen im Stadion

Das Stiftungskapital liegt im unteren sechsstelligen Bereich und stammt von einem anonymen langjährigen Partner des Clubs, erklärt Vorstandsvorsitzender Arvid Langschwager. Drei Projekte konnte die Stiftung bereits unterstützen. Der Verein lade unter anderem Kinder, die ein Elternteil verloren haben, zum Adventssingen ins Stadion ein und habe bereits einen Bowling-Ausflug mit der Kinder- und Jugendhilfe "Blinkfeuer" organisiert. Auch kostenlose Friseurbesuche für Obdachlose seien schon in Planung.

