NDR-Sport Erster Sieg Richtung Olympia: DEB-Frauen gewinnen in Bremerhaven Stand: 06.02.2025 22:15 Uhr

Die deutschen Eishockey-Frauen haben den ersten Schritt in Richtung Olympia 2026 geschafft. Beim Qualifikationsturnier in Bremerhaven setzte sich das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod gegen Österreich mit 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) durch. Zum Auftakt hatte Ungarn die Slowakei mit 3:1 besiegt. Zweiter Gegner ist am Sonnabend (14.30 Uhr) die Slowakei. Zum Schluss geht es am Sonntag (18 Uhr) gegen Ungarn. Nur der Gruppenerste qualifiziert sich für die Winterspiele in Mailand. | 06.02.2025 22:05