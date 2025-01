NDR-Sport Erneuter Kreuzbandriss: HSV monatelang ohne Noah Katterbach Stand: 13.01.2025 19:01 Uhr

Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss monatelang auf Noah Katterbach verzichten. Der Defensiv-Allrounder zog sich im Türkei-Trainingslager einen Kreuzbandriss zu. Dem 23-Jährigen bleibt damit an der Elbe das Pech treu.

Denn im April 2023 hatte sich Katterbach - damals vom 1. FC Köln an den HSV ausgeliehen - schon einmal das Kreuzband gerissen, damals allerdings im linken Knie. Nun ist das rechte Knie des früheren U21-Nationalspielers betroffen. Wie die Hamburger am Montagabend mitteilten, zog sich Katterbach die schwere Verletzung im Testspiel am vergangenen Freitag in Belek gegen den rumänischen Erstligisten FCSB Bukarest (1:2) zu.

Nach der Rückkehr an die Elbe und einer eingehenden Untersuchung erfolgte dann am Montag die bittere Diagnose für den 23-Jährigen.

HSV nun ohne etatmäßigen Muheim-Backup

Katterbach war Anfang des vergangenen Jahres fest zum HSV gewechselt. Seitdem pendelte der Defensivspieler zwischen Bank und Spielfeld. In dieser Saison bestritt er zehn Pflichtspiele für den Tabellendritten.

Durch die Verletzung des 23-Jährigen könnten die Hamburger nun auf dem Transfermarkt zum Handeln gezwungen sein. Denn nun fehlt es ihnen an einem etatmäßigen Backup für Stammlinksverteidiger Miro Muheim.

