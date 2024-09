NDR-Sport Ende der Torflaute? Hansa Rostock holt Stürmer Sigurd Haugen Stand: 03.09.2024 09:59 Uhr

Nach vier Spielen ohne Sieg hat der Fußball-Drittligist Hansa Rostock noch einmal in den Kader investiert und den Stürmer Sigurd Haugen vom dänischen Erstligisten Aarhus GF verpflichtet. Der Norweger wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende zu dem Zweitliga-Absteiger.

Er ist bereits der 16. Neuzugang für die Mecklenburger, die mit zwei Niederlagen und zwei Unentscheiden einen Fehlstart in der Dritten Liga hingelegt haben und auf dem vorletzten Tabellenplatz stehen. Zwei Tore aus vier Partien hat die Mannschaft von Trainer Bernd Hollerbach bislang lediglich erzielt und stellt damit die schlechteste Offensive der Liga.

"Ich bin ein Stürmer, der mit viel Energie arbeitet und den Abschluss sucht. Ich kann es kaum erwarten, das erste Tor für Hansa zu schießen."

— Sigurd Hauge

Der erfahrene Haugen soll Abhilfe schaffen. "Wir freuen uns, dass es uns kurz vor Ende der Transferperiode gelungen ist, mit Sigurd Haugen einen international erfahrenen Stürmer im besten Fußballalter verpflichten zu können", sagte Sportdirektor Amir Shapourzadeh.

Während das UEFA-Transferfenster in der Bundesliga und 2. Liga bereits seit dem 30. August geschlossen ist, konnten die deutschen Drittligisten, für die der DFB zuständig ist, noch bis zum 2. September (23.59 Uhr) einkaufen.

Der 27 Jahre alte Haugen bringt die Erfahrung aus 56 Erstliga-Partien in Norwegen (14 Tore) mit. In der dänischen Superliga hatte der Stürmer für Aarhus zwei Treffer in 24 Spielen markiert. Zuletzt war er an den niederländischen Zweitligisten Breda ausgeliehen und steuerte in 33 Begegnungen zehn Tore zum Aufstieg des Clubs in die Eredivisie bei.

Shapourzadeh: "Ein dynamischer und cleverer Stürmer"

"Er ist ein dynamischer und cleverer Stürmer, der seine Torjäger-Qualitäten bereits in mehreren Ligen unter Beweis gestellt hat. Seine emotionale Spielweise und offene Art wird unserer Mannschaft guttun", so Shapourzadeh.

Haugen, der die Trikotnummer 18 erhält, freut sich auf die neue Aufgabe bei der "Kogge": "Ich bin ein Stürmer, der mit viel Energie arbeitet und den Abschluss sucht. Ich denke, dass die Stadt, der Verein und das Ostseestadion sehr gut zu mir passen und ich kann es kaum erwarten, hier das erste Tor für Hansa zu schießen."

Erst Landespokal, dann das Kellerduell mit Mannheim

Möglich, dass der Norweger damit bereits am Sonnabend (14 Uhr) anfängt, wenn die Rostocker im Landespokal bei Kühlungsborn antreten. In der Dritten Liga steht für Hansa nach der Länderspielpause dann am 14. Septemer (14 Uhr, live im TV und bei NDR.de) das Kellerduell mit dem Tabellenletzten Waldhof Mannheim an.

