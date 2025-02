ARD berichtet crossmedial Die Finals 2026 finden in Hannover statt Stand: 28.02.2025 12:03 Uhr

Hannover und die Region werden die Finals 2026 ausrichten. Das Multisportevent, das Deutsche Meisterschaften in verschiedenen Sportarten in einer Veranstaltung vereint, findet damit erstmals in Norddeutschland statt. Die ARD berichtet crossmedial.

Das Event werde in der zweiten Juli-Hälfte 2026 stattfinden und vier Tage dauern, gaben die Stadt Hannover und die Veranstalter am Freitag auf einer Pressekonferenz bekannt. Es umfasst die Deutschen Meisterschaften in 19 Sportarten und wird an verschiedenen Orten in und um die Stadt Hannover herum ausgetragen.

Die Kosten in Höhe von geschätzten 8,5 Millionen Euro teilen sich Stadt und die Region Hannover sowie das Land Niedersachsen.

Integration von Breitensport, Angebote für Kinder und Jugendliche

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) freute sich "natürlich riesig, dass es gemeinsam gelungen ist, dieses sehr attraktive Multi-Sportevent nach Hannover zu holen". Und Regionspräsident Steffen Krach (SPD) sagte: "Die Finals sind für unsere sportbegeisterte Region ein absolutes Highlight im kommenden Jahr. Neben spannenden Wettbewerben und Spitzensport bei uns in der Region ist unser Ziel, dass auch die Menschen hier vor Ort von den Finals profitieren."

"Wir als Land unterstützen diese Pläne gerne und mit Überzeugung, denn wir versprechen uns davon auch spürbare Effekte für den Breitensport in Niedersachsen."

— Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens,

Angedacht sind demnach offenbar eine "Sportmeile", auf der sich Vereine aus Stadt und Region präsentieren können. Zudem sollen insbesondere Kinder und Jugendliche am Event teilhaben - unter anderem durch eine Roadshow an Schulen im Frühjahr und Sommer sollen sie Sportarten entdecken und ausprobieren können.

ARD und ZDF berichten crossmedial von den Finals 2026

ARD und ZDF werden von den Finals 2026 im TV, Radio und Online berichten. ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Die Finals bilden den deutschen Spitzensport in seiner ganzen Breite ab, das werden wir auch in Hannover sehen. Die Bilder, die sich daraus ergeben und die wir crossmedial übertragen, werden die Faszination des Sports transportieren und sichtbar machen. Für die ARD übernimmt 2026 zum ersten Mal der Norddeutsche Rundfunk die Federführung für dieses großartige Sport-Ereignis."

19 Sportarten in Hannover

Zu den Sportarten bei den Finals 2026 zählen unter anderem Gerätturnen, Trampolinturnen, Rhythmische Sportgymnastik, Rudern, Kanu, Triathlon, 3x3-Basketball, Sportklettern, Segeln und Surfen.

Als Austragungsorte für die Wettbewerbe in Hannover und Umgebung sind nach aktuellem Stand unter anderem der Sportpark, der Maschsee, das Gelände rund um das Neue Rathaus, mehrere Orte in der Innenstadt, die Mehrzweck-Arenen im Sportpark und auf dem Messegelände sowie das Steinhuder Meer vorgesehen. Das genaue Programm sowie der Zeitraum des Events würden "im nächsten Schritt in Absprache mit den einzelnen Sportverbänden festgelegt", hieß es.

Hotel- und Gaststättenverband kritisiert Umwidmung von Geldern

Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Region Hannover kritisierte die Ausrichtung der Veranstaltung. Das insbesondere, weil "Mittel der Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG), die für deren strategische Neuausrichtung vorgesehen sind und aus der Beherbergungssteuer kommen", umgewidmet würden, wie der Vorsitzende Jörg Lange in einer Mitteilung sagte.

Das sei "nicht akzeptabel und schadet nachhaltig dem Wirtschafts- und Tourismusstandort Hannover".

Finals 2025 in Dresden

In diesem Jahr finden die Finals vom 31. Juli bis zum 3. August in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden statt - inclusive der Leichtathletik-DM. Insgesamt sind auch hier 19 Sportarten vertreten. Seinen Ursprung hat das Event im Jahr 2019. Die erste Ausgabe fand in Berlin statt - mit damals zehn Sportarten.

Dieses Thema im Programm:

Sport aktuell | 28.02.2025 | 11:17 Uhr