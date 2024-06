NDR-Sport DHB-Pokal: Empor Rostock in Runde eins gegen Bundesliga-Aufsteiger Potsdam Stand: 27.06.2024 11:39 Uhr

Das ergab die Auslosung der elf Partien am Donnerstag in Düsseldorf.

Handball-Drittligist HC Empor Rostock bekommt es in der ersten Runde des DHB-Pokals (24./25. August) mit Bundesliga-Aufsteiger 1. VfL Potsdam zu tun. Das ergab die Auslosung der elf Partien am Donnerstag in Düsseldorf. Die Erstligisten steigen erst in der zweiten Runde ein, die SG Flensburg-Handewitt als Dritter des vergangenen Pokalwettbewerbs gar erst im Achtelfinale. Weitere Erstrundenpartien mit Nordbeteiligung: Eintracht Hildesheim trifft auf den VfL Lübeck-Schwartau, der Wilhelmshavener HV auf den TuS N-Lübbecke, und der MTV Braunschweig auf die HSG Nordhorn-Lingen. Ansetzungen | 27.06.2024 11:32