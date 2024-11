NDR-Sport Daniel Brinkmann wird neuer Trainer des FC Hansa Rostock Stand: 02.11.2024 17:17 Uhr

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat Daniel Brinkmann als neuen Trainer verpflichtet. Der 38-Jährige beerbt bei den Mecklenburgern Bernd Hollerbach, der vor zwei Wochen beurlaubt worden war.

Für Brinkmann ist der FC Hansa die erste Profistation in seiner Trainerkarriere. Der 38-Jährige war zuletzt für die zweite Mannschaft des SC Paderborn in der Regionalliga West verantwortlich, die er zu Saisonbeginn übernommen hatte.

Brinkmann nimmt auf Trainer-Schleudersitz Platz

Allerdings betritt Brinkmann in Rostock schwieriges Terrain. Seit der Beurlaubung von Erfolgstrainer Jens Härtel (war 1397 Tage im Amt und führte Hansa in die Zweite Liga) Anfang November 2022 verschliss Hansa inklusive Interimslösungen fünf Übungsleiter. Nach dem Rauswurf von Hollerbach hatten die Co-Trainer Marcus Rabenhorst und Simon Pesch das Team übergangsweise betreut und einen 4:0-Erfolg gegen Rot-Weiss Essen gefeiert. Beide sind allerdings nur in Besitz der A-Lizenz und kamen somit als Dauerlösung nicht in Betracht.

Dieses Thema im Programm:

Nordmagazin | 02.11.2024 | 19:30 Uhr