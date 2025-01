NDR-Sport Champions League: Wolfsburgs Frauen in der großen Arena Stand: 21.01.2025 14:01 Uhr

Die Frauen des VfL Wolfsburg werden ihr Heimspiel im Viertelfinale der Champions League in der großen Arena austragen. Die Niedersächsinnen haben zunächst Heimrecht. Wer die Gegnerinnen am 18. oder 19. März sein werden, entscheidet sich bei der Auslosung am 7. Februar im schweizerischen Nyon. Die möglichen Teams sind namhaft: der aktuelle Champion FC Barcelona, Arsenal WFC und der FC Chelsea. In der Gruppenphase hatten die "Wölfinnen" Platz zwei hinter Olympique Lyon belegt. Ergebnisse und Tabelle | 21.01.2025 14:00