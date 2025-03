NDR-Sport Champions League: VfL Wolfsburg vor "Mammutaufgabe" FC Barcelona Stand: 18.03.2025 09:35 Uhr

Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League empfangen die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg am Mittwoch den FC Barcelona. Die Aufgabe gegen den Titelverteidiger ist denkbar schwer - und wohl die letzte Chance auf einen Titel in dieser Saison für die Niedersächsinnen.

Im DFB-Pokal im Viertelfinale ausgeschieden und in der Bundesliga nach der jüngsten Pleite im Topspiel beim Spitzenreiter FC Bayern München sechs Punkte zurück: Den so erfolgshungrigen "Wölfinnen" droht die erste titellose Saison seit 2012, zumal die Champions-League-Viertelfinalhürde nicht höher sein könnte.

Bittere Finalpleite 2023 gegen Barcelona

VfL-Trainer Tommy Stroot sprach vor dem ersten Duell am Mittwoch (18.45 Uhr, im NDR Livecenter) zu Hause gegen den Titelverteidiger FC Barcelona von einer "Mammutaufgabe". Es ist aber auch ein Wiedersehen mit den vier Ex-Wolfsburgerinnen Fridolina Rolfö, Caroline Hansen, Ingrid Engen und Ewa Pajor.

2013 und 2014 gewann der VfL die Champions League, erreichte danach noch vier Mal das Finale (2016, 2018, 2020 und 2023), verlor aber drei Mal in Folge gegen Olympique Lyon und vor knapp zwei Jahren gegen Barcelona.

Popp und die "Wundertüte" Wolfsburg

Im Finale in Eindhoven lief es äußerst bitter für die Niedersächsinnen. Mit 2:0 führten sie, am Ende hieß es 3:2 für das Topteam aus Spanien. Alexandra Popp, die ihr Team wegen fehlender Konstanz gerade als "Wundertüte" wahrnimmt, verspricht wieder einen heißen Tanz: "Wir werden alles reinhauen. Uns ist bewusst, dass wir es auch müssen, dass es nicht einfach wird."

Rückspiel in Barcelona am 27. März

Das Rückspiel bestreiten die "Wölfinnen" dann am 27. März (18.45 Uhr) in Barcelona. Ein deutsches Duell mit Bayern München, das in der Runde der letzten Acht auf Rekordsieger Lyon trifft, wäre frühestens im Endspiel in Lissabon möglich. Im Halbfinale würde Wolfsburg gegen Manchester City oder Chelsea spielen.

Popp erwartet "einfach richtige Top-Spiele. Champions League ist natürlich irgendwie noch mal ein anderes Feeling, ein anderes Ding", sagte die erfahrene Stürmerin vor den Traum-Duellen, die der Bundesliga als Standortbestimmung im internationalen Vergleich dienen.

Bundestrainer Wück schaut genau hin

Auch Bundestrainer Christian Wück wird genau hinschauen, bastelt er doch noch an seinem Kader für die EM im Sommer in der Schweiz (2. bis 27. Juli). "Wir müssen schauen, dass die deutschen Spitzenclubs so lange wie möglich international vertreten sind", forderte Wück. "Das tut uns allen gut, das tut den Spielerinnen gut, das tut dem Verein gut."

Als bislang letzter deutscher Club holte 2015 der damalige 1. FFC Frankfurt den Titel, seither triumphierten ausschließlich Lyon (6 Mal) und Barcelona (3).

