NDR-Sport Champions League: SVG Lüneburg in der K.o.-Runde Stand: 16.01.2025 21:45 Uhr

Die Volleyball-Männer der SVG Lüneburg haben am 5. Spieltag der Gruppe E zwar eine Niederlage kassiert, dennoch aber die K.o-Runde in der Champions League erreicht. Die Niedersachsen unterlagen am Mittwochabend bei Chaumont VB 52 (Frankreich) deutlich mit 0:3 (21:25, 17:25, 22:25). Da aber zuvor Konkurrent Lewski Sofia gegen Jastrzebski Wegiel (Polen) 2:3 verloren hatte, ann die SVG nicht mehr von Rang zwei verdrängt werden. Lüneburg tritt am 29. Januar noch bei Wegiel an. | 16.01.2025 21:44