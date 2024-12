Champions League Schweriner Volleyballerinnen verlieren in Istanbul Stand: 10.12.2024 18:50 Uhr

Die Schweriner Volleyballerinnen haben die Überraschung im Champions-League-Gruppenspiel bei Eczacibasi Istanbul verpasst. Beim ungeschlagenen Mitfavoriten hielten die Mecklenburgerinnen am Dienstag gut mit, verloren am Ende aber mit 0:3 (17:25, 23:25, 18:25).

Der SSC muss nach der dritten Niederlage in der vierten Partie um den Einzug ins Viertelfinale bangen, rangiert in der Gruppe B nur auf Platz drei. In der Champions League erreichen die Sieger der fünf Vierergruppen direkt das Viertelfinale, die Zweiten und der beste Dritte spielen in Play-offs die weiteren Teilnehmer aus.

Schwerin hatte bereits das Hinspiel gegen den türkischen Spitzenclub mit 0:3 verloren, dem Favoriten in eigener Halle aber immerhin zwei Sätze lang Paroli geboten. Das Rückspiel nahm trotz eines 3:1-Starts des Bundesligisten in den ersten Satz dann schnell den erwarteten Verlauf. Die Gastgeberinnen dominierten das Geschehen und entschieden den ersten Durchgang deutlich für sich.

18:16-Führung im zweiten Satz

Die Mannschaft von Cheftrainer Felix Koslowski geriet auch im zweiten Abschnitt schnell in Rückstand, erspielte sich nach einem 7:0-Lauf aber eine 18:16-Führung. In der Schlussphase agierte Istanbul jedoch wieder effektiver und verhinderte den möglichen Satzgewinn der Gäste.

Der dritte Satz brachte dann die Entscheidung. Zwar gelang Schwerin erneut der bessere Auftakt, doch zu mehr sollte es nicht reichen. Istanbul zog schließlich auf 20:15 davon und ließ sich den Vorsprung nicht mehr nehmen.

Levallois Paris SC kommt am 8. Januar

Am 8. Januar (18 Uhr) geht es für den SSC mit dem Heimspiel gegen Levallois Paris SC in der Champions League weiter. In der Bundesliga treten die Schwerinerinnen am kommenden Sonnabend (19 Uhr) beim VfB 91 Suhl an.

