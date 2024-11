NDR-Sport Bilanz: HSV Fußball AG verbucht zum dritten Mal in Folge einen Gewinn Stand: 12.11.2024 16:00 Uhr

Die HSV Fußball AG hat zum dritten Mal in Folge eine positive Bilanz vorgelegt. Wie der Fußball-Zweitligist am Dienstag bekanntgab, erzielte der Club im zurückliegenden Geschäftsjahr ein Plus von 2,1 Millionen Euro. Die Gesamt-Verbindlichkeiten der Hamburger sind aber leicht gestiegen.

Während es sportlich in der 2. Liga mit zuletzt drei sieglosen Partien aktuell alles andere als nach Plan für den HSV läuft, sieht es wirtschaftlich deutlich besser aus. Der Trend der vergangenen Jahre setzt sich beim HSV fort. "Wir sind finanziell stark aufgestellt", sagte Finanzvorstand Eric Huwer über die positive Bilanz.

Hohe Zuschauerzahlen und Einnahmen aus Vermietungen

Der Verein hat dabei besonders von zwei Effekten profitiert: den hohen Zuschauerzahlen sowie Einnahmen aus Vermietungen des Volksparkstadions für Konzerte wie etwa dem von Taylor Swift oder dem Champions-League-Gastspiel von Schachtar Donezk.

Die Gesamt-Verbindlichkeiten des HSV sind dabei leicht auf etwa 57,8 Millionen Euro gestiegen. Im Vorjahr hatten sie bei 52,9 Millionen Euro gelegen. Für die Club-Verantwortlichen aber ist das kein Grund zur Sorge, denn im Gegenzug wurde das Stadion modernisiert - außerdem hat der HSV sein Eigenkapital erhöhen können.

Ob der HSV in der laufenden Saison noch einmal solch ein positives Ergebnis erzielen wird, ist indes fraglich, denn es wurde kräftig in die Mannschaft investiert, um den ersehnten Bundesliga-Aufstieg im siebten Anlauf zu schaffen.

Drittes Jahr in Folge mit einem Gewinn

Der Gewinn in der abgelaufenen Saison bedeutet das dritte Jahr in Folge mit einem Gewinn. Im Geschäftsjahr 2021/2022 hatte der HSV nach zuvor zwölf Jahren mit einer negativen Bilanz erstmals wieder positive Zahlen vermelden können. Und für das Geschäftsjahr 2022/2023 dann sogar ein sattes Plus von knapp acht Millionen Euro.

Dieses Thema im Programm:

Sport aktuell | 12.11.2024 | 16:17 Uhr