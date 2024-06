NDR-Sport Beachvolleyball: Ludwig bei fünften Olympischen Spielen gegen "EM-Podest" Stand: 29.06.2024 10:18 Uhr

Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig bekomt es in Paris bei ihren fünften Olympischen Spielen mit einer interessanten Vorrundengruppe zu tun. In Pool F tummelt sich für sie und ihre Partnerin Lousia Lippmann (beide Hamburg) das gesamte Podest der Europameisterschaft aus dem vergangenen Jahr.

Die 38 Jahre alte Ludwig trifft an der Seite von Lippmann in der Gruppenphase als EM-Dritte sowohl auf die EM-Champions Nina Brunner/Tanja Hüberli aus der Schweiz als auch auf die damaligen Silbermedaillengewinnerinnen Daniela Alvarez/Tania Moreno aus Spanien. Der vierte Gegner sind die Französinnen Alexia Richard/Lezana Placette. Die Auslosung des olympischen Turniers (27. Juli bis 10. August) fand am Freitagabend im Beachvolleyball-Stadion am Fuße des Eiffelturms statt.

Die Ersten und Zweiten sowie die zwei besten Dritten der sechs Vierergruppen qualifizieren sich für das Achtelfinale. Die vier anderen Gruppendritten spielen in einer "Lucky-Loser-Runde" die verbleibenden Achtelfinal-Teilnehmer aus. Anschließend geht es in klassischen K.o.-Duellen bis zum Finale weiter.

Müller/Tillmann treffen auf Weltmeisterinnen von 2023

Das in Hamburg trainierende Duo Svenja Müller und Cinja Tillmann tritt in Gruppe C gegen die US-Amerikanerinnen Kelly Cheng und Sara Hughes, die Weltmeisterinnen von 2023, an. Weitere Gegnerinnen sind Clemence Vieira/Aline Chamereau und die Tschechinnen Barbora Hermannova/Marie-Sara Stochlova.

Deutschlands einziges Männer-Duo, Nils Ehlers und Clemens Wickler (ETV Hamburg), kämpft gegen die Polen Michal Bryl/Bartosz Losiak, die Australier Thomas Hodges/Zachery Schubert und die Lokalmatadoren Julien Lyneel/Remi Bassereau aus Frankreich ums Weiterkommen.

"Die fünften Olympischen Spiele - es hört sich an, als wäre ich eine Oma."

— Laura Ludwig

Ludwig, die vor acht Jahren in Rio gemeinsam mit Kira Walkenhorst olympisches Gold gewonnen hatte, legte im Anschluss an Tokio 2021 eine Babypause ein. Nach der Geburt ihres zweiten Sohnes feierte sie im November 2022 ihr Comeback - an der Seite von Lippmann, einer ehemaligen Hallen-Nationalspielerin. Hatte das neu formierte Duo in den ersten Monaten noch einige spielerische Probleme, zeigten Ludwig und Lippmann spätestens mit Bronze bei der EM im vergangenen Jahr ihr Potenzial.

Nach der beim Turnier in Ostrava geglückten Qualifikation für die Spiele in Paris hatte Ludwig ihr Glück kaum fassen können: "Ich bin auf jeden Fall völlig beseelt und fertig zugleich. Die fünften Olympischen Spiele - es hört sich an, als wäre ich eine Oma."

