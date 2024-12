NDR-Sport BBL: Löwen BS gewinnen Nordduell mit den Seawolves Stand: 21.12.2024 20:29 Uhr

Die Löwen Braunschweig haben in der Basketball-Bundesliga (BBL) das Nordduell mit den Rostock Seawolves für sich entschieden. Die Niedersachsen gewannen am Samstagabend in eigener Halle mit 80:63 (31:34) und kletterten in der Tabelle in die Top-8. Bester Werfer der Partie war der Braunschweiger TJ Crockett Jr. mit 19 Punkten. Für die Rostocker markierten Nijal Pearson und Robin Amaize jeweils 18 Zähler. Die Hamburg Towers verloren ihr Heimspiel gegen Ludwigsburg mit 66:73 (29:35), Brae Ivey erzielte dabei 20 Punkte. | 21.12.2024 20:30