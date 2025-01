NDR-Sport Australian Open: Zverev vor machbaren Aufgaben Stand: 09.01.2025 08:43 Uhr

Alexander Zverev hat für die am Sonntag beginnenden Australian Open eine gute Auslosung erwischt. Der Tennis-Weltranglistenzweite aus Hamburg trifft in Melbourne auf den Franzosen Lucas Pouille - die Nummer 104 der Welt ist mit einer Wildcard am Start.

Gegen Pouille hat Zverev noch nie gespielt, der 30-Jährige war 2019 immerhin bis ins Halbfinale vorgestoßen. Auf dem Weg zum ersten Grand-Slam-Turnier seiner Karriere steht Deutschlands Nummer eins zunächst vor machbaren Aufgaben. In der dritten Runde könnte der 27-Jährige auf den Australier Nick Kyrgios treffen, im Viertelfinale auf den Norweger Casper Ruud.

Die ganz dicken Brocken Carlos Alcaraz (Spanien) oder Novak Djokovic (Serbien) drohen erst im Halbfinale. Die beiden Mitfavoriten würden bereits im Viertelfinale aufeinandertreffen. Titelverteidiger Jannik Sinner (Italien) ist als Nummer eins der Setzliste in der anderen Turnierhälfte angesiedelt.

Becker traut Zverev viel zu

Boris Becker traut Zverev den Triumph in Melbourne zu: "Ich glaube, er hat alle Fähigkeiten dieses Jahr". Schon in der Vorsaison habe Zverev "fantastisch gespielt, hat zwei Master-Turniere gewonnen, also es fehlt nicht an der Qualität seines Spiels". Die ganz großen Turniere werden aber im Kopf entschieden, so Becker: "Die zweite Woche bei einem Grand Slam hat mit Tennis nichts zu tun. Da geht es um die mentale Einstellung, um die Psyche und so weiter. Ich hoffe es für ihn, dass er jetzt sozusagen die Lösung gefunden hat, die er dann braucht, weil das fehlt ihm noch in seiner Liste an großen Erfolgen."

Ein "bisschen Sorgen" macht sich Becker bei Zverev wegen dessen beim United-Cup erlittener Bizeps-Verletzung. Zudem müsse der Tokio-Olympiasieger aggressiver auftreten, wenn es darauf ankomme. "Es fällt ja auf, dass er im entscheidenden Augenblick vielleicht doch ein bisschen zu passiv agiert."

