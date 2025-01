Tennisturnier in Melbourne Wetter, Favoriten, Geheimtipps - alles Wichtige zu den Australian Open Stand: 09.01.2025 18:18 Uhr

Die Tennis-Saison 2025 startet traditionell mit einem Highlight. Der Sportschau-Autor Andreas Thies beantwortet die aus Melbourne die wichtigsten Fragen vor dem Start der Australian Open.

Von Andreas Thies, Melbourne

Wie ist das Wetter in Melbourne?

Das Wetter ist typisch für Australien, alle vier Jahreszeiten an einem Tag sind möglich. Die ersten Vorhersagen sprechen für eine warme und sonnige erste Turnierwoche. Extremhitze ist offenbar nicht zu erwarten.

Wann wird gespielt? Wegen der Zeitverschiebung kommt man ganz durcheinander…

Die Tennis-Tage in Melbourne beginnen um 11 Uhr lokaler Zeit, da ist es 1 Uhr in der Nacht in Deutschland. Die Spiele dauern dann bis weit in den Tag hinein.

Gefühlt ist die vergangene Saison erst vorgestern zu Ende gegangen, jetzt gibt es schon wieder ein Grand-Slam-Turnier am anderen Ende der Welt - sind da alle Batterien schon wieder aufgeladen?

Die Diskussion über die Länge der Saison bzw. die sehr kurze Pause wird jedes Jahr geführt. Aber die Profis leben damit und spielen ja auch zusätzlich noch lukrative Schaukämpfe. Man kann erwarten, dass die Favoriten sowohl bei Männern als auch bei Frauen ausgeruht antreten werden.

Titelverteidiger Jannik Sinner war zum Runterkommen in den Bergen mit seinen alten Kumpels Skifahren. Macht er da weiter, wo er 2024 mit einer 79:6-Bilanz aufgehört hat?

Spielerisch hat er das kompletteste Paket von allen. Er hat die Möglichkeit, sein Level immer noch einmal um die paar Prozent zu steigern, um seine Gegner zu besiegen. Das sieht vielleicht manchmal etwas unterkühlt aus, nicht so aus dem Sitz reißend wie das Spiel von Carlos Alcaraz, aber es ist ungemein erfolgreich.

Also wird wieder nichts für Alexander Zverev?

Er ist immerhin Mitfavorit auf den Titel. Man kann ihm nicht vorwerfen, nicht alles zu versuchen. Er hat im Laufe der vergangenen Jahre seinen Aufschlag umgestellt, hat mit einem neuen Schläger experimentiert und jetzt auch angekündigt, eine offensivere Taktik zu verfolgen. Er hat eine positive Bilanz sowohl gegen Alcaraz als auch gegen Sinner. Um die Australian Open zu gewinnen, muss er voraussichtlich beide hintereinander besiegen

Zverev ist beim United Cup mit einer Bizeps-Verletzung ausgestiegen, vermutlich eine Vorsichtsmaßnahme. Boris Becker hat gesagt, sein größtes Problem sei aber der Kopf in den entscheidenden Momenten. Welchen Eindruck macht er?

Nach den Trainingseindrücken zu urteilen einen guten. Einheiten mit Matteo Berrettini oder Arthur Fils zeigen, dass er normal aufschlagen kann und ihn sein Arm nicht einschränken dürfte. Zverevs Auslosung ist gut. Er hat in den ersten Runden lösbare Aufgaben, den großen Stolpersteinen geht er aus dem Weg. Wenn er zu Beginn des Turniers nicht zu viel Zeit auf dem Platz verbringt, ist er frischer für die großen Aufgaben in der zweiten Woche.

Wie sieht es für Struff und die anderen aus?

Die Auslosung meinte es mit den DTB-Profis nicht allzu schlimm. Dominik Koepfer, der sich über die Qualifikation ins Hauptfeld spielte, trifft auf den an 27 gesetzten Jordan Thompson. Jan-Lennard Struff spielt gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime, gegen den er aber schon zwei Mal gewinnen konnte. Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann sind in ihren Matches leichte Außenseiter. Bei den Frauen trifft Laura Siegemund auf Hailey Baptiste, Tatjana Maria auf Bernarda Pera und Jule Niemeier auf die Polin Maja Chwalinska. Alles Aufgaben, die nicht unlösbar erscheinen.

Wem kann man neben Zverev den längsten Verbleib im Turnier zutrauen?

Kevin Krawietz und Tim Pütz, die im Doppel zu den Mitfavoriten gehören. Für die deutschen Einzelprofis gilt der inzwischen ausgenudelte Satz "von Runde zu Runde denken". Sollten Struff oder Koepfer ihre Auftakthürde überstehen, haben sie sicher auch Chancen auf eine dritte Runde. Alles andere als Ziel wäre derzeit wohl vermessen.

Wer kommt bei den Frauen ins Finale gegen Aryna Sabalenka?

Sabalenka ist natürlich die Topfavoritin. Ihre Hauptkonkurrentinnen sind alle in der anderen Hälfte. Coco Gauff, Elena Rybakina und Iga Swiatek werden sich gegenseitig aus dem Turnier nehmen. Momentan würde mein Tipp Coco Gauff heißen. Sie hat in den ersten Tagen der neuen Saison gute Form gezeigt, hat zum zweiten Mal hintereinander Swiatek besiegt und scheint die konstanteste Form zu haben. Sabalenka erarbeitet sich allerdings in Australien eine besondere Aura. Sollte sie die Australian Open gewinnen, wäre sie die erst sechste Spielerin in der Open Era, die das erste Grand Slam des Jahres drei Mal gewinnt.

Wen müssen wir aus der zweiten Reihe auf der Rechnung haben?

Bei den Männern auf jeden Fall das brasilianische "Wunderkind" Joao Fonseca. Er hat die Next Gen Finals Ende 2024 gewonnen und ist durch die Qualifikation regelrecht spaziert. In der ersten Runde wird er in einem sehr reizvollen Match auf den an neun gesetzten Andrey Rublev treffen. Definitiv ein Stolperstein für den Russen. Bei den Frauen liegt mein Augenmerk auf der jungen Australierin Maya Joint, die eigentlich seit dem Herbst auf dem College Tennis spielen wollte, sich aber jetzt für eine Profikarriere entschieden hat.

Was reißt das Enfant Terrible Nick Kyrgios?

Ein gesunder Nick Kyrgios wäre eine Bereicherung für das Turnier. Er ist aber nicht fit. Sein einziges Einzel in diesem Jahr verlor er gegen Giovanni Mpetshi Perricard. Da dieses Match komplett aufschlagfixiert war, wissen wir nicht, was er spielerisch zu leisten imstande ist. Kann er ein Best-of-Five-Match durchstehen? Zweifel sind angebracht. Ein Showmatch gegen Novak Djokovic vor den Australian Open sagte Kyrgios wegen einer Bauchmuskelzerrung ab. Mein Tipp: Er übersteht die erste Runde nicht.

Wie ist die Stimmung in Melbourne beim "Happy Slam"?

Der australische Sommer ist sowohl für die Profis als auch für die, die angereist sind, eine willkommene Abwechslung zum Winter auf der Nordhalbkugel. Dazu haben die Organisatoren in den vergangenen Jahren die Woche, in der die Qualifikation gespielt wird, zu einer Event-Woche ausgebaut. Die Fans können die Trainingseinheiten der Topspieler verfolgen, abends gibt es täglich Showmatches zum kleinen Preis und für die Kinder wird auch sehr viel getan.

