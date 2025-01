Grand Slam startet am Sonntag Australian Open - Losglück für Zverev und deutsche Frauen Stand: 09.01.2025 07:28 Uhr

Keine ganz dicken Brocken bis zum Halbfinale, aber die Aussicht auf ein frühes Prestige-Duell: Die Auslosung der Australian Open hat Alexander Zverev einen machbaren Turnierbaum beschert. Zumindest der Auftakt ist auch für alle deutschen Frauen machbar.

Zum Start des am Sonntag (12.01.2025) beginnenden ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres trifft der Weltranglistenzweite aus Hamburg auf den Wildcard-Spieler Lucas Pouille - in der dritte Runde könnte auf Zverev ein Duell mit dem extrovertierten Lokalmatadoren Nick Kyrgios warten. Der Franzose Pouille ist 104. der ATP Rangliste, war aber 2019 bis ins Halbfinale von Melbourne vorgestoßen.

Zverev erst im Finale gegen Sinner

Im Viertelfinale könnte Zverev auf den einstigen French-Open-Finalisten Casper Ruud (Norwegen) treffen - im Halbfinale dann auf den spanischen Weltranglistendritten Carlos Alcaraz oder Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic, die bereits in einem möglichen Viertelfinale gegeneinander spielen würden. Titelverteidiger Jannik Sinner ist in der anderen Turnierhälfte angesiedelt. "Wir sind alle sehr froh, die Saison hier in Melbourne zu starten" , sagte der Italiener am Rande der Auslosungszeremonie im Schatten der Margaret Court Arena.

Jan-Lennard Struff, die deutsche Nummer zwei, muss als einziger deutscher Starter gegen einen gesetzten Spieler antreten - gegen den Weltranglisten-29. Felix Auger-Aliassime ist der Warsteiner aber nicht chancenlos.

Deutsche Frauen dürfen alle aufs Weiterkommen hoffen

Die deutschen Frauen erwischten allesamt machbare Aufgaben in der ersten Runde. Laura Siegemund, Deutschlands Nummer eins, bekommt es mit der US-Amerikanerin Hailey Baptiste zu tun. In der zweiten Runde würde auf die Metzingerin ein mögliches Duell mit Olympiasiegerin Zheng Qinwen aus China warten. Titelverteidigerin Aryna Sabalenka muss zum Auftakt gegen Sloane Stephens, die US-Open-Siegerin von 2017, ran.

Die Auftakt-Duell der Deutschen in der Übersicht Spieler Gegner Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 2) Lucas Pouille (Frankreich) Jan-Lennard Struff (Warstein) Felix Auger-Alliassime (Kanada/Nr. 29) Daniel Altmaier (Kempen) Francisco Comesana (Argentinien) Yannick Hanfmann (Karlsruhe) Marcos Giron (USA) Laura Siegemund (Metzingen) Hailey Baptiste (USA) Tatjana Maria (Bad Saulgau) Bernarda Pera (USA) Jule Niemeier (Dortmund) Qualifikantin

Koepfer könnte es noch ins Hauptfeld schaffen

Dominik Koepfer kämpft am Donnerstag noch in der finalen Qualifikationsrunde um den Einzug in die erste Runde des Turniers. Sieben deutsche Profis waren vorzeitig für das Hauptfeld qualifiziert gewesen.