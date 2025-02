NDR-Sport 2:1 beim VfB Stuttgart: VfL Wolfsburg beendet Sieglos-Serie Stand: 15.02.2025 17:37 Uhr

Nach zuvor vier Partien ohne Sieg durfte der Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg am Sonnabend endlich wieder jubeln - dank Mohamed Amoura! Der algerische Angreifer wurde beim 2:1 (0:0) beim VfB Stuttgart kurz vor Schluss der Partie durch einen verwandelten Handelfmeter zum Matchwinner.

Durch den Erfolg bei den Schwaben hat die Mannschaft von VfL-Trainer Ralph Hasenhüttl am 22. Spieltag im Kampf um einen Europapokal-Platz ordentlich an Boden gut gemacht. Der Rückstand auf die sechstplatzierten Stuttgarter beträgt nur noch zwei Zähler. Am kommenden Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) empfangen die "Wölfe" den abstiegsbedrohten VfL Bochum.

Der Ex-Stuttgarter Tiago Tomás (77.) und Amoura (88., Handelfmeter nach Videobeweis) schossen die Niedersachsen entgegen des Spielverlaufs zum ersten Sieg nach vier Spielen ohne Dreier. Joker Nick Woltemade (72.) hatte Stuttgart nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung mit einem sehenswerten Solo in Führung gebracht.

"Wölfe" ohne verletzten Kapitän Arnold

Auch ohne ihren verletzten Maximilian Arnold (Innenbandverletzung) erwischten die Gäste einen guten Start. Die Hasenhüttl-Elf, die vor dem 22. Spieltag bereits fünf Auswärtssiege eingefahren hatte, erspielte sich ein leichtes Übergewicht, bevor auch Stuttgart besser ins Spiel kam. Die erste Chance gehörte den "Wölfen", Jeff Chabot konnte aber rechtzeitig vor dem einschussbereiten Patrick Wimmer (22.) klären.

Wolfsburg blieb am Drücker. Amoura zog im Strafraum an mehreren Stuttgartern vorbei, anstatt den Abschluss zu suchen, entschied sich der Angreifer aber dafür, nach einem leichten Kontakt am Knöchel zu fallen. Schiedsrichter Tobias Welz ließ weiterspielen (26.).

VfL kompakt in der Defensive

Ein Weckruf für den VfB, der DFB-Pokal-Halbfinalist übernahm nun die Kontrolle gegen kompakte Niedersachsen. Große Chancen blieben Mangelware. Der Kopfball von Deniz Undav (33.) war zu drucklos, der von Atakan Karazor (44.) flog knapp über die Latte. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Stuttgart den Druck.

Der auffällige Nationalspieler Chris Führich suchte immer wieder den Weg zur Grundlinie, einen Volley von Josha Vagnoman lenkte VfL-Schlussmann Marius Müller über die Latte (54.). Wirklich gefährlich wurden die Gastgeber nicht. Hoeneß brachte deshalb Woltemade für Undav - und der Joker stach sofort, nachdem er mehrere Wolfsburger austanzte. Zum Sieg reichte es aber nicht, stattdessen kam es richtig bitter für den VfB, als Vagnoman einen Schuss mit dem Arm blockte.

Spielstatistik VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg

22.Spieltag, 15.02.2025 15:30 Uhr

VfB Stuttgart 1 VfL Wolfsburg 2

Tore:

1:0 Woltemade (72.)

Woltemade (72.) 1:1 Tomás (77.)

Tomás (77.) 1:2 Amoura (87., Handelfmeter)

VfB Stuttgart: A. Nübel - Vagnoman (88. Jeltsch), Chabot, Hendriks, Mittelstädt - Karazor (88. Rieder), Stiller - Leweling (70. Diehl), Millot, Führich (84. Demirovic) - Undav (70. Woltemade)

VfL Wolfsburg: M. Müller - K. Fischer (46. Roerslev Rasmussen), Vavro, Koulierakis, Gerhardt - Vranckx, Svanberg, Wimmer - Tomás (90.+1 K. Behrens), Amoura (90.+3 Bornauw) - Wind (71. Skov Olsen)

Zuschauer: 58000

