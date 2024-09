NDR-Sport 2. Runde DFB-Pokal: Wolfsburg erwartet Dortmund - St. Pauli nach Leipzig Stand: 01.09.2024 18:09 Uhr

In der zweiten Runde des DFB-Pokals bekommt es Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg mit Borussia Dortmund zu tun. Das ergab die Auslosung am Sonntag. Auch der HSV, FC St. Pauli, Holstein Kiel und Werder Bremen bekamen schwere Gegner. Gespielt wird am 29. und 30. Oktober.

So zog Losfee Sonja Greinacher, Olympiasiegerin von Paris im 3x3-Basketball, für den Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli ein Auswärtsspiel beim Liga-Konkurrenten RB Leipzig aus dem Topf.

Bornemann: "Sind sicher nicht der Favorit"

"Leipzig gehört ganz klar zu den anspruchsvollsten Aufgaben in dieser zweiten Pokalrunde, zumal sie auch sehr gut in die Bundesligasaison gestartet sind", sagte St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann. "Wir sind in dieser Begegnung sicher nicht der Favorit. Das bedeutet aber nicht, dass wir chancenlos sind. Deswegen werden wir alles in die Waagschale werfen, um die nächste Runde zu erreichen."

Auch der Hamburger SV muss sich auf fremden Platz mit einem Erstligisten messen. Für den den Zweitligisten geht es zum SC Freiburg.

Holstein Kiel muss nach Köln

Bundesliga-Neuling Holstein Kiel bekam ebenfalls kein Heimspiel zugelost. Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp tritt auswärts beim Zweitligisten 1. FC Köln an. Erstligist Werder Bremen gastiert beim Zweitligisten SC Paderborn. "Es wird eine herausfordernde Aufgabe für uns. Aber wir haben den Anspruch, dass wir eine Runde weiterkommen", sagte Werder-Coach Ole Werner.

Die weiteren Runden im DFB-Pokal 2024/2025

2. Runde: 29./30. Oktober 2024

Achtelfinale: 3./4. Dezember 2024

Viertelfinale: 4./5. Februar und 25./26. Februar 2025

Halbfinale: 1./2. April 2025

Finale: 24. Mai 2025 in Berlin

Alle Partien im Überblick:

Arminia Bielefeld - 1. FC Union Berlin

Dynamo Dresden - SV Darmstadt 98

Kickers Offenbach - Karlsruher SC

SC Freiburg - Hamburger SV

Hertha BSC - 1. FC Heidenheim

1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München

VfB Stuttgart - 1. FC Kaiserslautern

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach

FC Augsburg - FC Schalke 04

TSG 1899 Hoffenheim - 1. FC Nürnberg

SC Paderborn 07 - SV Werder Bremen

SSV Jahn Regensburg - SpVgg Greuther Fürth

Bayer 04 Leverkusen - SV Elversberg

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund

RB Leipzig - FC St. Pauli

1. FC Köln - Holstein Kiel

