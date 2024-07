NDR-Sport 2. Liga: HSV startet in Köln, 96 gegen Regensburg und BTSV auf Schalke Stand: 04.07.2024 12:31 Uhr

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Donnerstag die Spielpläne für die kommende Saison veröffentlicht. In der 2. Liga eröffnet der HSV die Serie mit der Partie beim 1. FC Köln. Etwas leichter - zumindest von der Papierform her - sind die Aufgaben für Hannover 96 und Eintracht Braunschweig.

Mit dem Freitagabend-Spiel am 2. August (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) bei den "Geißböcken" starten die Hamburger in ihre siebte Zweitliga-Serie. Für HSV-Coach Steffen Baumgart ist es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Der 52-Jährige war von Mitte 2021 bis Ende 2023 Trainer der Rheinländer. Auch Verteidiger Noah Katterbach hat eine Kölner Vergangenheit.

Für genug Brisanz ist im Auftaktspiel also gesorgt. Spannend ist zudem die Frage, welche Qualität der "Effzeh" nach dem Abstieg, dem damit einhergehenden Verlust einiger Leistungsträger sowie dem Trainerwechsel von Timo Schultz zu Gerhard Struber haben wird. "Für uns wird das eine super Standortbestimmung, zum Auftakt direkt gegen so einen großen Gegner zu spielen", fiebert Struber bereits seinem Debüt entgegen.

Nordduell Hannover - HSV am dritten Spieltag

Leichter werden die Aufgaben für den HSV nach der Auftaktbegegnung in Köln nicht. Im ersten Heimspiel trifft das Baumgart-Team auf Hertha BSC (9. bis 11. August), dann steht das Nordduell bei Hannover 96 auf dem Programm (23. bis 25. Augsut), bevor in Runde vier mit Aufsteiger Preußen Münster (30. August bis 1. September) der erste vermeintlich leichtere Gegner auf die Hanseaten wartet.

96 startet gegen zwei Aufsteiger

Hannovers Start in die neue Spielzeit ist von der Papierform her vergleichsweise leicht. In dem SSV Jahn Regensburg (zu Hause) und Münster (auswärts) geht es zunächst gegen zwei Liga-Neulinge, bevor dann besagtes Duell mit dem HSV für die Mannschaft von Coach Stefan Leitl auf dem Programm steht. Das brisante Niedersachsenderby zwischen den "Roten" und Eintracht Braunschweig hat die DFL am achten Spieltag angesetzt (4. bis 6. Oktober). 96 tritt dabei in der Hinrunde auswärts an.

"Wir freuen uns über ein Heimspiel zum Start. Einen Aufsteiger zum Auftakt sind wir mittlerweile gewohnt. Die Zeit bis dahin werden wir gut nutzen, um uns so vorzubereiten, dass wir erfolgreich in die Saison starten", sagte 96-Sportdirektor Marcus Mann. Auch in den vergangenen beiden Serien hatten die "Roten" zu Beginn jeweils gegen einen Zweitliga-Neuling gespielt. Die Gegner hießen seinerzeit 1. FC Kaiserslautern (1:2) und SV Elversberg (2:2).

Braunschweig beginnt auf Schalke

Für Braunschweig beginnt die Saison mit einer Auswärtspartie beim FC Schalke 04, der in der vergangenen Serie ebenfalls lange gegen den Abstieg kämpfte. Es folgen die Partien gegen den 1. FC Magdeburg (zu Hause) und auswärts bei Köln. Den Nordrivalen HSV empfängt die Eintracht am zwölften Spieltag (8. bis 10. Oktober).

Dieses Thema im Programm:

NDR 90,3 Aktuell | 04.07.2024 | 10:00 Uhr