Fußball | Regionalliga Zwickau trotzt dezimiertem Greifswald einen Punkt ab Stand: 24.11.2023 21:05 Uhr

Der FSV Zwickau hat dank eines Last-Minute-Treffers einen Punkt gegen Tabellenführer Greifswald geholt. Nach dem Spielverlauf erscheint das Unentschieden jedoch beinahe zu wenig für die Westsachsen.

Mit 2:2 (0:1) hat sich der FSV Zwickau vom Ligaprimus Greifswalder FC getrennt. Die Schwäne haben fast eine Stunde in Überzahl gespielt, lagen in der Nachspielzeit dennoch zurück. Joker Lucas Will rettete dann noch einen Zähler.

Brandt fliegt, Kocer schockt Zwickau

Die ersten Chancen hüben wie drüben gab es nach Ecken. Marc-Philipp Zimmermanns Kopfball wurde an die Latte abgefälscht (8.), Mike Eglseder scheiterte aus kurzer Distanz an Lucas Hiemann (10.). In der 17. Minute hätte der FSV in Führung gehen müssen. Der Tabellenführer vergaß Lucas Albert im Strafraum, Jakub Jakubov klärte den Kopfball des Schwäne-Stürmers überragend. Der abgewehrte Schuss landete vor den Füßen von Zimmermann, doch sein Schuss wurde auf der Linie geblockt. Zwickau hätte führen müssen und kam in Überzahl. Nach einer sauberen Grätsche gegen Ex-FSV-Spieler Can Coskun kochten die Gemüter hoch. Bei einer Rudelbildung rauschte Niklas Brandt aus der Distanz heran und räumte Theo Martens ab. Schiri Philipp Vierock zückte Rot (29.).

Niklas Brandt flog nach Tätlichkeit nach nicht einmal einer halben Stunde vom Platz.

Doch der Favorit zeigte seine Klasse. Der angesprochene Coskun gab über links Gas, ließ einen Mitspieler aussteigen und fand mit einer scharfen Hereingabe Guido Kocer, der aus zwei Metern die Führung für die Norddeutschen einschob (37. Minute). Zwickau rannte wütend an, hatte Chance um Chance, scheiterte aber entweder an Jakubov oder am eigenen Unvermögen. So ging es mit dem Rückstand in die Pause.

Zimmermann und Will retten FSV

Nach dem Wechsel passierte lange wenig. Zwickau fand kein Durchkommen, versuchte es immer wieder aus der Distanz. Bis in der 76. Minute dann eine Flanke saß. Und die fand Zimmermann, der Jakubov per Kopf überwand. Bereits das achte Saisontor des Neuzugangs aus Auerbach. Zwickau wollte mehr, brachte mit Veron Dobruna und Lucas Will zwei frische Stürmer.

Marc-Philipp Zimmermann erzielte mit seinem achten Saisontor den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Greifswald fand überhaupt nicht statt. Bis der FSV die Norddeutschen einlud: Fehlpass im Spielaufbau, Soufian Benyamina schaltete in den Turbo, ging bis auf die Grundlinie durch und fand im Rücken der Zwickauer Abwehr David Vogt, der aus fünf Metern einschob (87.) und das Spiel auf den Kopf stellte.

Doch die Schmitt-Elf zeigte tolle Moral und wurde belohnt: Eine Hereingabe von Maximilian Somnitz erreichte im Fünfmeterraum Will, der sträflich frei stand und in der Nachspielzeit ausglich (90.+1). Zwickau hat einen Punkt gerettet, gegen den Tabellenführer eine starke Leistung gezeigt und hätte drei Punkte verdient gehabt.

jar