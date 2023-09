Fußball | DDR-Oberliga Zwickau-Legende Alois Glaubitz gestorben Stand: 11.09.2023 08:46 Uhr

429 Mal trug Alois Glaubitz das Trikot der BSG Sachsenring Zwickau, feierte zwei FDGB-Pokalsiege und wurde zum Rekordspieler der Westsachsen in der DDR-Oberliga. Am Samstag ist der ehemalige Abwehrspieler im Alter von 89 Jahren gestorben.

Der FSV Zwickau trauert um einen seiner größten Spieler. Wie der Verein am Sonntag (10. September) mitteilte, ist Alois Glaubitz am Samstag (9. September) im Alter von 89 Jahren gestorben. "Diese unfassbar traurige Nachricht versetzte die Zwickauer Fußballwelt in tiefe Trauer. Der FSV Zwickau ist sehr betroffen und trauert um einen seiner größten Spieler", heißt es in einem Statement auf der Vereinshomepage und den Sozialen Medien des FSV.

Zwei FDGB-Pokalsiege mit Zwickau

Glaubitz ist mit 429 Einsätzen in der DDR-Oberliga Rekordspieler der BSG Sachsenring Zwickau. Nur Carl Zeiss Jenas Legende Eberhard Vogel absolvierte mehr Spiele in der höchsten Spielklasse der DDR.

Glaubitz begann seine Karriere 1948 bei der SG Dorfhain im Erzgebirge. Sein erstes Spiel für die BSG absolvierte er 1956 gegen Lok Leipzig. 17 Jahre später beendete er seine Laufbahn gegen Carl Zeiss Jena. 1963 und 1967 gewann "Al" mit Zwickau den FDGB-Pokal gewinnen, lief daraufhin auch viermal im Europapokal der Pokalsieger auf. "Wir als junge Spieler hatten großen Respekt. Auf ihn konnte man sich immer wieder verlassen", sagte Jürgen Croy, Torwart bei der BSG und dreimaliger DDR-Fußballer des Jahres, einst über seinen ehemaligen Mitspieler.

DDR-Oberligasaison 1966/1967: Alois Glaubitz (re.) gegen Carl Zeiss Jenas Roland Ducke.

Auch im Anschluss an seine Karriere blieb Glaubitz den Westsachsen treu, war zunächst jahrelang Mannschaftsleiter und auch im Anschluss immer eng an der Seite seines Herzensverein.

red